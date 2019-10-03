Состоялось заседание областной межведомственной комиссии по вопросам подготовки молодежи к военной службе

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Были подведены итоги призыва на военную службу в апреле – июле 2019 года в Самарской области, рассмотрены вопросы о подготовке граждан по военно-учетным специальностям, о проведении пятидневных учебных сборов с учащимися образовательных учреждений в 2019 году; о работе по созданию зональных центров подготовки к военной службе и военно- патриотическому воспитанию.В ходе заседания областной межведомственной комиссии было отмечено следующее.В апреле – июле 2019 года в Самарской области призвано и направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 3052 гражданина РФ. С 1 октября Самарская область приступила к организации и проведению призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре – декабре 2019 года.На пятидневные учебные сборы в 2018 – 2019 учебном году планировалось привлечь 13493 юношей. Был привлечен 13381 учащийся, 112 человек освобождены от участия в сборах по медицинским показателям. В 2019-2020 учебном году к пятидневным учебным сборам планируется привлечь 13398 обучающихся.Для повышения эффективности военно-патриотического воспитания граждан, улучшения качества подготовки по основам военной службы и военно-учетным специальностям на территории каждого муниципального образования региона созданы зональные центры подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания - всего создано 37 зональных центров.В настоящее время на территории области ведется работа по созданию круглогодичного учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» и военно-патриотического парка «Патриот». Основными площадками соответственно рассматриваются п. Октябрьский Кинельского района (аэродром «Бобровка») и территория аэродрома «Кряж» ЦСКА Министерства Обороны Российской Федерации.Членами областной межведомственной комиссии также было отмечено, что в Самарской области продолжает активно развиваться Всероссийское военно-патриотическое детско-юношеское общественное движение «ЮНАРМИЯ». 5 июля в Москве в Национальном центреуправления обороной Российской Федерации состоялся слет руководителей региональных отделений «ЮНАРМИЯ». На слете деятельность Самарского отделения получила высокую оценку со стороны руководства Министерства обороны РФ. Сегодня Самарское региональное отделение по численности занимает 2-е место в Российской Федерации. В настоящее время численность юнармейцев составляет 23 564 человека.С января этого года юнармейцы принимали участие во всех социально-значимых мероприятиях, которые прошли в регионе, в том числе в военном параде 9 мая.C 9 по 13 июля 2019 года в Алабино проходил финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2019». 75 команд из 75 регионов соревновались за звание победителей в широкомасштабной военно-спортивной игре «Победа-2019». Команда Самарской области заняла 10-е место и таким образом вошла в десятку сильнейших команд в России. Также юнармейцы в этом году готовятся принять участие в марше Калашникова (31 октября) и Параде Памяти (7 ноября).В завершении заседания была спланирована работа комиссии на 4 квартал 2019 года, передает пресс-служба облправительства.