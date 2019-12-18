Состоялось заседание Правительства Самарской области
18 декабря 2019 17:13
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В соответствии с законом «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах устанавливается Правительством региона ежегодно на очередной год в срок до 21 декабря предшествующего года. Размер взноса на капитальный ремонт для каждого типа многоквартирного дома определен на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения. С 1 января 2020 года он составит для домов до 5 этажей включительно − 6,28 руб., от 6 этажей и выше − 7,22 руб. (в настоящее время 5,67 руб. и 6,52 руб. соответственно).
Как пояснил врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Михаил Татаринцев, за 6 лет с момента создания Фонда капитального ремонта Самарской области пересмотр размеров минимальных взносов на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов проводился только дважды. С 2014 по 2019 годы размер взноса в среднем вырос на 64 копейки или на 11,7%, в то время как индекс роста потребительских цен составил по Самарской области 40,3%, по РФ – 41,65%. На сегодняшний день по среднему размеру взноса область находится на 57 месте среди 85 субъектов Российской Федерации и на 9 месте по ПФО. Минимальный размер взноса в губернии сегодня ниже среднего по Российской Федерации (9,02 руб. за 1кв. м.) и Приволжскому федеральному округу (6,9 руб. за 1 кв. м.).
Врио министра подчеркнул, что даже при сегодняшней корректировке размера взноса его величина останется значительно ниже экономически обоснованного уровня, рассчитанного Центром по ценообразованию в строительстве.
Правительство региона оказывает серьёзную финансовую поддержку фонду капремонта. Только в текущем году из средств областного бюджета фонду на реализацию мероприятий программы капремонтов было выделено более 1 275 млн. рублей. Предусмотрены ассигнования и на следующий год. Даже при сегодняшней корректировке размеров взносов их величина остаётся ниже экономически обоснованного уровня для домов до 5 этажей на 59%, от 6 этажей и выше – на 36%. Областной бюджет покрывает эту разницу. Кроме того, из областного бюджета будут финансировать работы по капитальному ремонту домов, которые являются объектами культурного наследия. Несмотря на то, что реставрация таких домов значительно дороже, для их жителей размер взносов сохраняется таким же, как для жителей обычных многоэтажек,
Увеличение размера минимального взноса за капитальный ремонт не окажет существенного влияния на финансовое благополучие жителей губернии. Так, для собственника типовой 2-х комнатной квартиры площадью 54 кв.м. ежемесячная плата за капитальный ремонт с 1 января 2020 года изменится на 38 руб.
В связи с принятием Постановления Правительства Самарской области, будет пересчитан региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, поэтому вместе с тарифом увеличатся и размеры компенсационных социальных выплат из областного бюджета льготным категориям граждан.
Кроме того, на заседании Правительства Самарской области одобрение получили вопросы предоставления бюджетных кредитов бюджетам г.о. Жигулёвск, м.р. Большеглушицкий, Нефтегорский, Ставропольский, передает пресс-служба облправительства.
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