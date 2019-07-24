Состоялось заседание Правительства Самарской области: утвержден отчёт об исполнении бюджета за 6 месяцев этого года

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Сегодня, 24 июля, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провёл и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области. Областным кабинетом министров было рассмотрено и утверждено 6 вопросов.На заседании Правительства Самарской области утверждена государственная программа Самарской области «Чистая вода» на 2019 – 2024 годы. Эта программа обеспечит участие региона в национальном проекте «Экология» и позволит продолжить реализацию мероприятий областной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области».Целью государственной программы является обеспечение населения Самарской области питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, путём выполнения задач по повышению качества питьевого водоснабжения, развитию и восстановлению систем водоснабжения.На заседании Правительства утверждены стратегические и тактические показатели госпрограммы, порядки предоставления субсидий из областного бюджета, в том числе из федерального бюджета, методика комплексной оценки эффективности реализации программы, перечень мероприятий и распределение финансирования по объектам.Объём финансирования государственной программы составит 4 604,68 млн. руб., в том числе в 2019 году – 461,87 млн. руб., из них: 121,21 млн. руб. – средства федерального бюджета, 310,41 млн. руб. – областного бюджета. Кроме того, мероприятия программы будут финансироваться из внебюджетных источников.Планируется, что за время реализации программы будет введено в эксплуатацию 28 объектов водоснабжения, построено и реконструировано более 100 км систем водоснабжения, обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения почти 398 тыс. человек. В результате запланированных мероприятий доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой, должна составить в сельских районах не менее 89,6%, городских округах – 96%.До конца текущего года программой предусмотрено завершение 5 объектов водоснабжения и замена 37,3 км водопроводных сетей.Председательствующий Виктор Кудряшов обратил внимание коллег, что решение проблем водоснабжения возможно не только в рамках национального проекта «Экология» и госпрограммы «Чистая вода», но и по программе, принятой на государственном уровне, - «Комплексное развитие сельских территорий».«Правительством Самарской области направлена в министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявка для участия в подпрограмме «Современный облик сельских территорий» в общем объеме на 21 млрд. руб. Это и водоводы, и котельные, и объекты здравоохранения, детские сады, школы, объекты культуры. На следующей неделе ведомственными министерствами совместно с главами городских округов и муниципальных районов должны быть определены самые актуальные и социально значимые объекты, на которые уже в сентябре мы начнём готовить проектно-сметную документацию. Чтобы претендовать на федеральные средства в 2021 году, мы должны до мая 2020 года сформировать полные пакеты документов», - подчеркнул Виктор Кудряшов.Министр управления финансами Самарской области, доложил об исполнении областного бюджета за I полугодие 2019 года. Поинформации министра, на 1 июля т.г. в областной бюджет поступило доходов на сумму 79,5 млрд. руб., или 48,6% от годовых плановых назначений.Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за I полугодие 2019 года составило 72,7 млрд. руб., или 52,4% от годовых плановыхрасчетов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 8,5%.Прирост доходов областного бюджета обеспечен за счёт поступлений по налогу на прибыль организаций (рост на 10% к АППГ), налогу на доходы физических лиц (рост на 4,7% к АППГ, что связано с увеличением фондов оплат труда), от акцизов по подакцизным товарам (рост на 11,9% к АППГ), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (рост на 17% к АППГ), налогу на имущество организаций (рост на 4,3% к АППГ), от транспортного налога (рост на 13,3% к АППГ). Немного сократились поступления по налогу на добычу полезных ископаемых.Поступления неналоговых доходов за I полугодие 2019 года увеличились на 49,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.Расходы областного бюджета за этот период составили 65,4 млрд. рублей. При этом расходы на реализацию национальных проектов составили 5 млрд. руб.Наибольшая доля расходов областного бюджета пошла на социальную политику (21,4 млрд. руб., или 46,9%), образование, национальную экономику.Как подчеркнул министр, финансирование всех направлений расходов областного бюджета осуществлялось в соответствии с утверждённой сводной бюджетной росписью на 2019 год, кассовым планом и лимитами бюджетных обязательств.Платежи по обслуживанию государственного долга Самарской области в I полугодии 2019 года осуществлялись министерством управления финансамисвоевременно и в полном объёме.«По исполнению областного бюджета мы идём в плане, и особенно радует, что у нас увеличиваются поступления от налога на прибыль. Конечно, мы предполагали такую тенденцию, поскольку по итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 102,8% и вырос объём отгрузки продукции в действующих ценах почти на 16%. Это, а также благоприятная конъюнктура рынка, господдержка производителей повлияли на прибыльность предприятий. Тем не менее, у нас есть направления, объём поступлений по которым, незначительно, но ниже плана. Необходимо подробно проанализировать факторы риска по сборам, которые не так стабильно исполняются», - поручил минфину Виктор Кудряшов.Кроме того, на заседании Правительства Самарской области приняты положительные решения о предоставлениибюджетамг.о. Отрадный, м.р. Большеглушицкий, Большечерниговский, Клявлинский, передает пресс-служба облправительства.