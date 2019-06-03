Состоялось внеочередное заседание Правительства Самарской области
3 июня 2019 15:51
40
Новый закон «О мерах государственной поддержки участников долевого строительства и лиц, обеспечивающих удовлетворение прав требований участников долевого строительства, на территории Самарской области» позволит комплексно решать проблему обманутых дольщиков
На заседании Правительства Самарской области министр строительства Самарской области Евгений Чудаев представил проект закона «О мерах государственной поддержки участников долевого строительства и лиц, обеспечивающих удовлетворение прав требований участников долевого строительства, на территории Самарской области».
На территории Самарской области продолжает оставаться актуальной проблема обманутых дольщиков. В результате работы Правительства региона в 2016 -2018 годах исключено из перечня проблемных объектов 18 многоквартирных жилых домов и удовлетворены права требований 2682 человек. Однако в реестре участников долевого строительства многоквартирных домов, чьи права были нарушены, остаётся более 2 тысяч человек.
В своём ежегодном Послании Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров перед Правительством Самарской области и главами муниципалитетов поставил задачу: в 2019 году статуса «проблемного» должны лишиться 8 объектов, должны быть восстановлены права не менее 800 обманутых дольщиков.
По мнению специалистов, существующей нормативно-правовой базы недостаточно для удовлетворения прав оставшихся обманутых дольщиков. В связи с чем было принято решение сформировать единый нормативный акт, регулирующий оказание комплекса мер государственной поддержки обманутым дольщикам.
Рассмотренный сегодня на заседании Правительства Самарской области законопроект разработан с целью решения проблем обманутых дольщиков и содержит расширенный перечень механизмов, которые могут применяться для оказания им мер государственной поддержки.
В соответствии с новым законопроектом помощь государства смогут получить конкретные граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, объединения участников долевого строительства, решившие достраивать свой проблемный объект, в виде субсидий для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию; для технологического подключения дома к сетям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения; на возмещение затрат на внесение арендной платы за земельный участок под проблемным объектом.
Кроме того, на меры государственной поддержки могут рассчитывать застройщики-инвесторы и конкурсные управляющие, осуществляющие достройку проблемного объекта в соответствии с законом.
Окончательное решение о принятии данного законопроекта предстоит принять депутатам Самарской Губернской Думы.
«За последние три года благодаря действиям Правительства Самарской области из перечня проблемных объектов исключено 18 многоквартирных жилых домов и удовлетворены права требований более двух тысяч шестисот человек. Принятие данного законопроекта позволит помогать не только конкретным гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, но и объединениям участников долевого строительства, которые решат достраивать проблемный объект самостоятельно, и взявшим обязательства инвесторам-застройщикам», — подчеркнул В.В. Кудряшов.
Полномочия по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа (сверх нормы) метрополитеном передаются администрации г.о. Самара.
На заседании Правительства Самарской области рассмотрен законопроект о передаче полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальным маршрутам органам местного самоуправления.
В настоящее время в г.о. Самара тарифное регулирование пассажирских перевозок осуществляется на разных уровнях власти (региональном и местном), в связи с чем условия проезда в метрополитене могут отличаться от условий перевозок в иных видах транспорта.
Законопроектом предлагается передать органам местного самоуправления г.о. Самара полномочия: по установлению тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальным маршрутам; по возмещению недополученных доходов транспортных организаций (осуществляющих данные перевозки), образующихся в связи с установлением тарифов, и др.
Кроме того, проектом закона утверждается методика расчета нормативов для определения объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Самарской области для осуществления переданных полномочий. Планируется, что в 2019 году г.о. Самара будет предоставлена субвенция в размере около 549 млн. рублей. Почти полностью эта сумма будет направлена на возмещение недополученных доходов перевозчиком.
Окончательное решение о принятии закона Самарской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальным маршрутам» предстоит принять депутатам Самарской Губернской Думы.
На заседании Правительства Самарской области также одобрен вопрос о предоставлении бюджетного кредита бюджету муниципального района Клявлинский, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
3 июня 2019 15:51
Областным кабинетом министров было рассмотрено 3 вопроса. Политика региона
33
2 июня 2019 20:55
По словам украинского градоначальника, работы будут проводиться за счёт местного фонда. Политика региона
261
1 июня 2019 20:53
Сегодня, 1 июня, несколько взрывов произошло на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. Десятки человек пострадали, несколько – находятся в... Политика региона
502
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1657
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1232
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1224
Видео
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
127
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
171
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
379
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
666
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
890
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15441
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
526
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
480
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
612
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
523
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
956
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
900
Мероприятия
Открытие Девятой музыкальной детской академии стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета в СО
На полигоне Рощинский пройдет «Гонка героев» - легендарное спортивное мероприятие по прохождению полосы препятствий