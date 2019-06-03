Состоялось внеочередное заседание Правительства Самарской области

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Сегодня, 3 июня, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипровел внеочередное заседание Правительства Самарской области. Областным кабинетом министров было рассмотрено 3 вопроса.На заседании Правительства Самарской области министр строительства Самарской областипредставил проект закона «О мерах государственной поддержки участников долевого строительства и лиц, обеспечивающих удовлетворение прав требований участников долевого строительства, на территории Самарской области».На территории Самарской области продолжает оставаться актуальной проблема обманутых дольщиков. В результате работы Правительства региона в 2016 -2018 годах исключено из перечня проблемных объектов 18 многоквартирных жилых домов и удовлетворены права требований 2682 человек. Однако в реестре участников долевого строительства многоквартирных домов, чьи права были нарушены, остаётся более 2 тысяч человек.В своём ежегодном Послании Губернатора Самарской областиперед Правительством Самарской области и главами муниципалитетов поставил задачу: в 2019 году статуса «проблемного» должны лишиться 8 объектов, должны быть восстановлены права не менее 800 обманутых дольщиков.По мнению специалистов, существующей нормативно-правовой базы недостаточно для удовлетворения прав оставшихся обманутых дольщиков. В связи с чем было принято решение сформировать единый нормативный акт, регулирующий оказание комплекса мер государственной поддержки обманутым дольщикам.Рассмотренный сегодня на заседании Правительства Самарской области законопроект разработан с целью решения проблем обманутых дольщиков и содержит расширенный перечень механизмов, которые могут применяться для оказания им мер государственной поддержки.В соответствии с новым законопроектом помощь государства смогут получить конкретные граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, объединения участников долевого строительства, решившие достраивать свой проблемный объект, в виде субсидий для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию; для технологического подключения дома к сетям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения; на возмещение затрат на внесение арендной платы за земельный участок под проблемным объектом.Кроме того, на меры государственной поддержки могут рассчитывать застройщики-инвесторы и конкурсные управляющие, осуществляющие достройку проблемного объекта в соответствии с законом.Окончательное решение о принятии данного законопроекта предстоит принять депутатам Самарской Губернской Думы.«За последние три года благодаря действиям Правительства Самарской области из перечня проблемных объектов исключено 18 многоквартирных жилых домов и удовлетворены права требований более двух тысяч шестисот человек. Принятие данного законопроекта позволит помогать не только конкретным гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, но и объединениям участников долевого строительства, которые решат достраивать проблемный объект самостоятельно, и взявшим обязательства инвесторам-застройщикам», — подчеркнул В.В. Кудряшов.На заседании Правительства Самарской области рассмотрен законопроект о передаче полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальным маршрутам органам местного самоуправления.В настоящее время в г.о. Самара тарифное регулирование пассажирских перевозок осуществляется на разных уровнях власти (региональном и местном), в связи с чем условия проезда в метрополитене могут отличаться от условий перевозок в иных видах транспорта.Законопроектом предлагается передать органам местного самоуправления г.о. Самара полномочия: по установлению тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальным маршрутам; по возмещению недополученных доходов транспортных организаций (осуществляющих данные перевозки), образующихся в связи с установлением тарифов, и др.Кроме того, проектом закона утверждается методика расчета нормативов для определения объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Самарской области для осуществления переданных полномочий. Планируется, что в 2019 году г.о. Самара будет предоставлена субвенция в размере около 549 млн. рублей. Почти полностью эта сумма будет направлена на возмещение недополученных доходов перевозчиком.Окончательное решение о принятии закона Самарской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальным маршрутам» предстоит принять депутатам Самарской Губернской Думы.На заседании Правительства Самарской области также одобрен вопрос, передает пресс-служба облправительства.