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Новости /  Политика /  Политика региона  

Состоялось очередное заседание Правительства Самарской области

14 августа 2019 15:01
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Изменен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Сегодня, 14 августа, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области. Областным кабинетом министров было рассмотрено 11 вопросов.

Изменен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям в Самарской области, используемый при расчете субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В связи с изменениями цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, введением новых нормативов потребления коммунальных услуг на заседании
Правительства Самарской области принято решение о перерасчёте регионального стандарта ЖКУ, дифференцированного по муниципальным образованиям Самарской области.

Региональный стандарт устанавливается в целях предоставления гражданам мер социальной поддержки в виде субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Также необходимо отметить, что регстандарт для жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, учитывает взносы на капремонт, плату за найм (при заключении договоров найма жилых помещений).

Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на предоставление субсидий в текущем году
предусмотрено более 1 миллиарда рублей.  

Предлагается сократить срок наступления обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт для собственников помещений в многоквартирном доме.

На заседании Правительства Самарской области рассмотрен проект предложений о внесении изменений в статью 8 Закона Самарской области «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области». Предлагается сократить до одного года срок наступления обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт для собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и включенном в региональную программу при ее актуализации.

Как подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков, это позволит уже в текущем году получить дополнительно порядка 45 млн. рублей и дополнительно отремонтировать 10 многоквартирных домов региона, а в 2020 году - 180 млн. рублей, которые направят на ремонт 62 многоквартирных домов. Окончательное решение о внесении изменений в областной закон предстоит принять депутатам Самарской Губернской Думы.

Кроме того, на заседании Правительства Самарской области одобрение получили вопросы о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проектов законов о внесении изменений: в отдельные законодательные акты Самарской области, в статью 4 Закона Самарской области «О приватизации имущества Самарской области», а также в постановление Правительства Самарской области «Об утверждении Порядка списания имущества Самарской области» и др.

На заседании приняты положительные решения о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам городских округов Октябрьск и Сызрань, муниципальных районов Приволжский и Хворостянский, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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