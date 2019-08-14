Состоялось очередное заседание Правительства Самарской области

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Сегодня, 14 августа, председатель Правительства Самарской областипровёл очередное заседание Правительства Самарской области. Областным кабинетом министров было рассмотрено 11 вопросов.В связи с изменениями цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, введением новых нормативов потребления коммунальных услуг на заседанииПравительства Самарской области принято решение о перерасчёте регионального стандарта ЖКУ, дифференцированного по муниципальным образованиям Самарской области.Региональный стандарт устанавливается в целях предоставления гражданам мер социальной поддержки в виде субсидий на оплату жилого помещения икоммунальных услуг. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Также необходимо отметить, что регстандарт для жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, учитывает взносы на капремонт, плату за найм (при заключении договоров найма жилых помещений).Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на предоставление субсидий в текущем годупредусмотрено более 1 миллиарда рублей.На заседании Правительства Самарской области рассмотрен проект предложений о внесении изменений в статью 8 Закона Самарской области «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области». Предлагается сократить до одного года срок наступления обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт для собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и включенном в региональную программу при ее актуализации.Как подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Самарской области, это позволит уже в текущем году получить дополнительно порядка 45 млн. рублей и дополнительно отремонтировать 10 многоквартирных домов региона, а в 2020 году - 180 млн. рублей, которые направят на ремонт 62 многоквартирных домов. Окончательное решение о внесении изменений в областной закон предстоит принять депутатам Самарской Губернской Думы.Кроме того, на заседании Правительства Самарской области одобрение получили вопросы о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проектов законов о внесении изменений: в отдельные законодательные акты Самарской области, в статью 4 Закона Самарской области «О приватизации имущества Самарской области», а также в постановление Правительства Самарской области «Об утверждении Порядка списания имущества Самарской области» и др.На заседании приняты положительные решения о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам городских округов Октябрьск и Сызрань, муниципальных районов Приволжский и Хворостянский, передает пресс-служба облправительства.