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Новости /  Политика /  Политика региона  

"Снять спорные вопросы": Путин и Лукашенко обсудили интеграцию

18 июля 2019 18:03
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Лидеры государств обсудили развитие интеграции и спорные моменты в двусторонних отношениях.
Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Лидеры государств обсудили развитие интеграции и спорные моменты в двусторонних отношениях. Ключевые заявления – в материале РИА Новости.

Открывая встречу, Путин заявил, что в декабре исполнится двадцать лет со дня подписания договора о создании Союзного государства.

"Мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам, ну и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции", - сказал российский лидер.

Говоря о двусторонних отношениях, российский лидер подчеркнул, что Белоруссия является стратегическим и самым близким партнером России.
"Мы работаем по всем направлениям - и в сфере безопасности, в сфере военного дела, в оборонке, в экономике", - заявил Путин, отметив, что объем взаимной торговли постоянно растет.

Он также обратил внимание на то, что Россия является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии, а объем накопленных прямых инвестиций составляет почти четыре миллиарда долларов.

"Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше", - отметил Путин.

"Снять спорные вопросы"

В свою очередь, Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года.
По мнению Лукашенко, все вопросы лежат на поверхности. Он добавил, что поддерживает предложение правительств двух стран о том, что необходимо одновременно найти взаимопонимание до 20-летия подписания Союзного договора.

"Времени предостаточно, тем более, что уже правительства наши нарушили сроки, которые мы установили с Владимиром Владимировичем два года тому назад, по-моему, в Питере по отдельным вопросам. Ну, об этом мы поговорим сегодня как раз", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что граждане обеих стран давно ждут от президентов принятия конкретных решений. Лукашенко отметил, что главы России и Белоруссии "свой путь прошли".

Он напомнил о том, что встречался с российским лидером и в Сочи, и в Москве, и в других городах. По его словам, общественность даже подвергала его и Путина критике за излишне частые контакты, которые так и не увенчались конкретным результатом.

"Мы все решили, то, что намечали: мы определили направления в данный момент наших действий, мы определили даже конкретные действия и, как Владимир Владимирович сказал, создали на уровне правительств совместную группу", - заметил Лукашенко.

Поездка на Валаам

Путин отметил, что беседа с Лукашенко стала продолжением разговора, начатого накануне во время неформальной встречи на Валааме. В свою очередь, Лукашенко поблагодарил российского президента за день, который они вместе провели на Валааме.

"Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши истоки там, наши корни там, наша вера в крепких настоящих людей. Не думаю, что президент России кого-то вот так день водил за руку и показывал, зная дотошно эти все идеи, эти все места", - сказал он.

Белорусский лидер сделал акцент на том, что очень ценит этот поступок Путина.

"Я очень ценю, что вы вчера меня по всем этим горам, рекам, озерам и святыням провели, и откровенно показали все это", - отметил он, добавив, что теперь думает о том, как белорусам продолжить этот путь на Валааме и в других монастырях.


 
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Комментарии



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18 июля 2019  18:03
Лидеры государств обсудили развитие интеграции и спорные моменты в двусторонних отношениях.
"Снять спорные вопросы": Путин и Лукашенко обсудили интеграцию
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