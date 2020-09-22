Слуцкий указал на разницу в речах Путина и Трампа в ООН

68

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя выступления лидеров России и США на ГА ООН, отметил существенную разницу в приоритетах выступлений: президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости укрепления организации для мира и безопасности, в отличие от его американского коллеги Дональда Трампа, который критиковал Китай и говорил о вкладе НАТО, передает РИА Новости.

"Трамп на 75-й ГА ООН использовал виртуальную трибуну для голословных обвинений КНР в COVID-19 и вкладе США в развитие НАТО, Путин говорил о необходимости усиления роли ООН в вопросах сохранения мира и глобальной безопасности, укрепления потенциала ВОЗ. Почувствуйте разницу", - написал Слуцкий в Twitter.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев