Ситуацию в сфере производства и оборота некачественной и фальсифицированной продукции пищевой промышленности обсудили в Правительстве СО
10 октября 2019 16:30
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Был рассмотрен вопрос, касающийся ситуации в сфере производства и оборота некачественной и фальсифицированной продукции пищевой промышленности, в том числе молочной, и поставке такой продукции в государственные и муниципальные учреждения региона.
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова рассказала, что наш регион вошел в число 5 пилотных субъектов Российской Федерации, где апробируется методика оценки состояния питания
населения в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)» национального проекта «Демография». В перечень подлежащих мониторингу вошло 11 групп пищевых продуктов, в том числе и молочная продукция.
За 9 месяцев 2019 года специалистами управления исследовано 3120 проб молочной продукции, что в 1,7 раза больше прошлого года. В 157 пробах выявлено
несоответствие обязательным требованиям (5%). По санитарно-химическим, радиологическим показателям, ГМО превышения установленных нормативов не выявлено. «Значительное количество исследованных проб обеспечивает статистическую достоверность мониторинга качества и безопасности пищевой
продукции», - считает Светлана Архипова.
За этот же период было проверено 974 учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы, где оказываются услуги общественного питания. Удельный вес проверок, охваченных лабораторным контролем, составил 100%. В ходе проверок отобрано 1204 пробы пищевой продукции и продовольственного сырья, в
том числе 375 проб молока и молочной продукции. Из всех проб не отвечали требованиям технических регламентов 40 (в основном это молочная продукция), что
составило 3,3%. В сравнении с прошлым годом удельный вес молока и молочной продукции, не соответствующих обязательным требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям, по результатам лабораторного контроля в государственных и муниципальных учреждениях снизился в 1,5 раза.
Руководитель областного Управления Роспотребнадзора рассказала, какие меры административного воздействия были применены в этом году к нарушителям. Так,
было снято с реализации 510 кг не соответствующей требованиям молочной продукции. Вынесено 73 постановления о назначении административных наказаний в
виде штрафов на сумму 1,9 млн. рублей, 70 постановлений – в виде предупреждений. Выдано 9 предписаний о прекращении действия деклараций о соответствии,
16 предписаний о приостановлении реализации продукции и др.
О каждом выявленном продукте, не соответствующем обязательным требованиям, его продавце, изготовителе и поставщике, а также принятых Управлением мерах, информация заносится на государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) в телекоммуникационной сети
«Интернет» ( www.zpp.rospotrebnadzor.ru ). По мнению Архиповой, внедрение четыре года назад этого информационного ресурса позволило обеспечить
эффективный контроль от производства до потребителя и применять меры оперативного реагирования одновременно во всех субъектах Российской Федерации, на территории которых выявлена или произведена пищевая продукция, не соответствующая обязательным требованиям. Кроме того, система позволяет выявлять
предприятия «призраки», которые отсутствуют по адресам, заявленным на маркировке, выпускаемой в обращение молочной продукции. В прошлом году на
территории нашей области не было выявлено ни одного такого предприятия, в текущем году отмечен один случай.
По итогам совещания были даны поручения. В частности, Управлению Роспотребнадзора по Самарской области поручено направить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предложения об увеличении кратности проведения плановых проверок в отношении операторов питания и поставщиков пищевой продукции, передает пресс-служба облправительства.
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