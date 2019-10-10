Ситуацию в сфере производства и оборота некачественной и фальсифицированной продукции пищевой промышленности обсудили в Правительстве СО

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Сегодня,, министр промышленности и торговли Самарской областипровёл заседание комиссии по незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области.Был рассмотрен вопрос, касающийся ситуации в сфере производства и оборота некачественной и фальсифицированной продукции пищевой промышленности, в том числе молочной, и поставке такой продукции в государственные и муниципальные учреждения региона.Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской областирассказала, что наш регион вошел в число 5 пилотных субъектов Российской Федерации, где апробируется методика оценки состояния питаниянаселения в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)» национального проекта «Демография». В перечень подлежащих мониторингу вошло 11 групп пищевых продуктов, в том числе и молочная продукция.За 9 месяцев 2019 года специалистами управления исследовано 3120 проб молочной продукции, что в 1,7 раза больше прошлого года. В 157 пробах выявленонесоответствие обязательным требованиям (5%). По санитарно-химическим, радиологическим показателям, ГМО превышения установленных нормативов не выявлено. «Значительное количество исследованных проб обеспечивает статистическую достоверность мониторинга качества и безопасности пищевойпродукции», - считает Светлана Архипова.За этот же период было проверено 974 учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы, где оказываются услуги общественного питания. Удельный вес проверок, охваченных лабораторным контролем, составил 100%. В ходе проверок отобрано 1204 пробы пищевой продукции и продовольственного сырья, втом числе 375 проб молока и молочной продукции. Из всех проб не отвечали требованиям технических регламентов 40 (в основном это молочная продукция), чтосоставило 3,3%. В сравнении с прошлым годом удельный вес молока и молочной продукции, не соответствующих обязательным требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям, по результатам лабораторного контроля в государственных и муниципальных учреждениях снизился в 1,5 раза.Руководитель областного Управления Роспотребнадзора рассказала, какие меры административного воздействия были применены в этом году к нарушителям. Так,было снято с реализации 510 кг не соответствующей требованиям молочной продукции. Вынесено 73 постановления о назначении административных наказаний ввиде штрафов на сумму 1,9 млн. рублей, 70 постановлений – в виде предупреждений. Выдано 9 предписаний о прекращении действия деклараций о соответствии,16 предписаний о приостановлении реализации продукции и др.О каждом выявленном продукте, не соответствующем обязательным требованиям, его продавце, изготовителе и поставщике, а также принятых Управлением мерах, информация заносится на государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) в телекоммуникационной сети«Интернет» ( www.zpp.rospotrebnadzor.ru ). По мнению Архиповой, внедрение четыре года назад этого информационного ресурса позволило обеспечитьэффективный контроль от производства до потребителя и применять меры оперативного реагирования одновременно во всех субъектах Российской Федерации, на территории которых выявлена или произведена пищевая продукция, не соответствующая обязательным требованиям. Кроме того, система позволяет выявлятьпредприятия «призраки», которые отсутствуют по адресам, заявленным на маркировке, выпускаемой в обращение молочной продукции. В прошлом году натерритории нашей области не было выявлено ни одного такого предприятия, в текущем году отмечен один случай.По итогам совещания были даны поручения. В частности, Управлению Роспотребнадзора по Самарской области поручено направить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предложения об увеличении кратности проведения плановых проверок в отношении операторов питания и поставщиков пищевой продукции, передает пресс-служба облправительства.