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Новости /  Политика /  Политика региона  

Силуанов предупредил об ответственности для нанимающих самозанятых фирм

23 октября 2019 16:09
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С 2020 года ФНС будет выявлять предприятия, которые в попытках сэкономить на страховых взносах и налогах нанимают самозанятых вместо штатных сотрудников. Им будут доначислять НДФЛ и страховые взносы.
Федеральная налоговая служба (ФНС) со следующего года начнет выявлять фирмы, нанимающие самозанятых вместо штатных сотрудников, и будет доначислять им страховые выплаты и подоходный налог. Об этом заявил в среду первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе первого чтения проекта бюджета на 2020–2022 годы в Госдуме, за трансляцией которого следил РБК.

«ФНС видит все предприятия, которые сегодня пытаются взять вместо штатных работников самозанятых. Мы договорились, что в течение этого года не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких работников», — сказал Силуанов.

А уже со следующего года «налоговая служба, если самозанятые оказывают услуги только одному предприятию, будет досчитывать этому предприятию страховые взносы и подоходный налог».

По словам Силуанова, ФНС заверила правительство, что возможности для такого контроля у нее в полном объеме будут в течение первого полугодия 2020-го.

Накануне в программе «Право на справедливость» на «Первом канале» Силуанов отметил, что «ушлые предприниматели», нанимающие самозанятых вместо штатных сотрудников, уже сейчас «на счету у налоговой». Чтобы бороться с такими злоупотреблениями, ФНС сейчас разрабатывает «специальный программный продукт с использованием технологии больших данных», уточнил он.

Какие налоги платят самозанятые

Специальный режим налогообложения для самозанятых действует с начала 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые платят налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% — на доходы от юридических лиц. 37% от суммы налога зачисляется в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), а 63% — в региональный бюджет.

При этом работа самозанятым не учитывается как трудовой стаж. Самозанятые могут самостоятельно отчислять взносы в Пенсионный фонд на будущую пенсию.

Штатный работник предприятия платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 13%, он удерживается работодателем при выплате зарплаты. Еще 30% с зарплат работодатель перечисляет в страховые фонды: 22% — в Пенсионный фонд России, 2,9% — в Фонд социального страхования, 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования.

По словам Силуанова, на данный момент официальный статус самозанятого получили 240 тыс. человек. Он подчеркнул, что раньше 90% из них работали в серой зоне, нелегально.

С начала 2020 года принять участие в эксперименте со специальным налоговым режимом смогут еще 13 высокообеспеченных регионов-доноров, сообщил ранее Силуанов. Со второго полугодия 2020 года правительство рассчитывает вовлечь в эксперимент уже все регионы.


Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС





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С 2020 года ФНС будет выявлять предприятия, которые в попытках сэкономить на страховых взносах и налогах нанимают самозанятых вместо штатных сотрудников. Им будут доначислять НДФЛ и страховые взносы.
Силуанов предупредил об ответственности для нанимающих самозанятых фирм
С 2020 года ФНС будет выявлять предприятия, которые в попытках сэкономить на страховых взносах и налогах нанимают самозанятых вместо штатных сотрудников. Им будут... Политика региона
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