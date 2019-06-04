Си Цзиньпин: Мне очень дорога глубокая дружба с Путиным
4 июня 2019 23:04
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— Мне очень дорога глубокая дружба с ним... С 2013 года мы с президентом Путиным на двусторонних и многосторонних полях встречались более 30 раз, часто беседуем по телефону, обмениваемся письмами, — рассказал в интервью ТАСС и "Российской газете" китайский лидер накануне своего государственного визита в Россию.
Си Цзиньпин отметил, что его общение с Путиным основано на глубоком взаимопонимании, искренней дружбе и взаимном доверии. По его словам, разговор с российским лидером всегда глубокий. Во время беседы они затрагивают актуальные темы мировой и двусторонней повестки, а также культуру, искусство и спорт.
Фото © Пресс-служба Кремля/life.ru
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