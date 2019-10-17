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Новости /  Политика /  Политика региона  

Сергей Марков провел выездное совещание и прием граждан в Большечерниговском районе

17 октября 2019 16:36
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Одной из ключевых тем совещания стала работа по реализации системы обращения с ТКО в районе.
16 октября в Большечерниговском районе министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков провел выездное совещание и прием граждан. В обсуждении вопросов жилищно-коммунальной сферы и благоустройства также принимали участие глава администрации муниципального района Тамара Перова, представители общественного совета, советов многоквартирных домов, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций, а также регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс».

Одной из ключевых тем совещания стала работа по реализации системы обращения с ТКО в районе. Сергей Марков отметил, что в рамках нацпроекта «Экология» в планах начать проектирование полигона ТБО и мусоросортировочной станции на территории Большечерниговского района.

В ходе встречи также обсудили, как в районе идет работа по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Сергей Марков подчеркнул, что в регионе реализуется региональная программа «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», направленная на
благоустройство и создание комфортных условий для проживания в городах и селах региона. Глава муниципального района Тамара Перова акцентировала внимание на том, что благодаря участию в региональной программе Большечерниговский район значительно улучшил свое положение: за два с половиной года
благоустроены дворовые территории пятидесяти двух многоквартирных домов.

В то же время Тамара Перова обратила внимание, как остро стоит задача обеспечения жителей района качественной питьевой водой и водоотведения, поделилась планами по решению данных вопросов в рамках участия в мероприятиях регионального проекта «Чистая вода» в составе нацпроекта «Экология»: в муниципальном образовании уже идет строительство водозабора, насосно-фильтровальной станции и водопровода в п. Глушицкий и п. Пензено. В планах на 2021-2022 годы – проектирование и строительство водозабора, НФС и водопровода в с. Августовка.

В ходе встречи министр энергетики и ЖКХ региона провел личный приём граждан.

В завершение рабочего визита Сергей Марков осмотрел площадку строительства водозабора, НФС и водопроводных сетей в п. Глушицкий и п. Пензено. Работы идут полным ходом, плановый объем освоения средств на 2019 год должен быть выполнен, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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