Сергей Марков примет участие в конкурсе на должность главы Новокуйбышевска

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Губернатор Самарской области, отвечая на вопрос журналистов, подтвердил информацию о том, чтопокинет пост министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области."Сергей Васильевич Марков действительно подал документы в конкурсную комиссию и будет претендовать на должность главы Новокуйбышевска. Естественно, мы эту ситуацию с ним обсуждали. Я в свое время пригласил его на работу в правительство, в одно из самых сложных министерств, и Сергей Васильевич в работу включился, что называется, по полной. По полной он там и проблем получил, но и приложил все усилия для того, чтобы эти накопившиеся проблемы разгрести. Сегодня Сергей Васильевич мне разъяснил свою позицию, свое желание вернуться в город. Это честная позиция настоящего патриота. Новокуйбышевск оказался в непростой ситуации. Вы знаете, что ушел из жизни Владимир Николаевич Фомин, и Сергей Васильевич как человек, привыкший отвечать за свой город, в этот момент просто не мог оказаться в стороне. Он пришел ко мне и сказал, что к нему обратились люди, что он сам чувствует ответственность за родной город и готов приложить все усилия, чтобы в этой непростой ситуации взять на себя заботу о жителях Новокуйбышевска. Я с уважением отношусь к этому решению и готов поддержать его", — подчеркнул губернатор.Также глава региона рассказал, что к нему обратились почетные граждане Новокуйбышевска с предложением рекомендовать на должность главы города министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова.В обращении отмечается, что Сергей Марков, который с 2016 по 2018 год возглавлял город, хорошо знаком с проблематикой Новокуйбышевска и умеет выстраивать конструктивное взаимодействие с общественностью, депутатами и бизнес-сообществом.Напомним, конкурс местной думой был объявлен в октябре. В состав конкурной комиссии вошли депутаты Новокуйбышевской думы, представители правительства Самарской области. Председателем конкурсной комиссии является губернатор Дмитрий Азаров.