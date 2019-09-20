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Новости /  Политика /  Политика региона  

Сергей Аксёнов переизбран главой Крыма

20 сентября 2019 16:24
87
За его кандидатуру депутаты парламента республики проголосовали единогласно — 74 из 74.
Депутаты Госсовета Крыма второго созыва на пленарном заседании переизбрали на пост руководителя республики Сергея Аксёнова, который возглавлял регион с момента его воссоединения с Россией. Об этом объявил спикер парламента Владимир Константинов, передает life.ru.

За кандидатуру 46-летнего Аксёнова члены крымского парламента проголосовали единогласно — 74 депутата из 74. Он избран главой республики на следующие пять лет.

Депутатов парламента республики избрали в единый день голосования 8 сентября. По итогам выборов в Госсовет прошли три партии: "Единая Россия" (54,70%), ЛДПР (16,84%) и КПРФ (8,22%). В соответствии с региональным законодательством после этого все главы городов и районов Крыма ушли в отставку. 
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Комментарии



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