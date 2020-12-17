Семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей на ребенка

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Владимир Путин в завершение большой пресс-конференции объявил о новой выплате семьям с детьми, передает РИА Новости.

Президент отметил, что ему задали много вопросов о поддержке таких семей со стороны властей.

"Я перед тем как сюда прийти посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей", — сказал Путин.

Он уточнил, что речь идет о каждом ребенке в семье, а деньги поступят до нового года.

Ранее в ходе общения с журналистами президент отмечал, что власти думают о новых выплатах на детей и анализируют ситуацию.

Путин также отметил, что обсудит с полпредами и губернаторами все проблемы, которые возникли с уже назначенными пособиями.

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