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Одна из важных задач партии — помогать людям превращать идеи в проекты, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
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Секретарь реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров провел прием граждан в Богатовском районе

1 декабря 2019 19:49
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Одна из важных задач партии — помогать людям превращать идеи в проекты, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров 1 декабря провел прием граждан в селе Богатое. К нему обратилась студентка Самарского торгово-экономического колледжа Полина Каплун. Девушка является лауреатом национальной премии "Студент года" и очень хочет вступить в партию. В день рождения "Единой России" девушка обратилась к секретарю реготделения за поддержкой и наставничеством в сфере партийной деятельности, передает vkonline.ru.


"Я очень рад, что ты для себя такое решение приняла, — отметил Дмитрий Азаров и дал первый наставнический совет. — Главное — соответствовать тем запросам, которые есть у людей".

Одна из важных задач партии — помогать людям превращать идеи в проекты, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. В преддверие 2020 года, который Президентом объявлен годом памяти и славы, отдельное внимание нужно уделять ветеранам, местам захоронения, памятным объектам, отметил Дмитрий Азаров. Он пообещал следить за проектами Полины и принял ее заявление на вступление в сторонники партии.

Также к Дмитрию Азарова обратилась директор школы в селе Съезжее Мария Шишканова, которая попросила помощи со строительством в селе универсальной спортивной площадки. Секретарь реготделения сообщил ей, что в регионе реализуется государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014–2021 годы", по которой уже было установлено 126 спортплощадок. Эти мероприятия будут проводиться и в 2020 году. Администрация Богатовского района уже направила заявку в госпрограмму на строительство спортивного объекта в селе Съезжее в следующем году. Дмитрий Азаров подчеркнул, что такой объект обязательно должен появиться в селе. Кроме того, в торжественной обстановке секретарь реготделения вручил Марие партбилет.

Директор школы села Виловатое Татьяна Романова пришла на приём по вопросу открытия образовательного центра "Точка роста". Напомним, в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" в 45 сельских общеобразовательных учреждениях губернии созданы "Точки роста". Благодаря им детям в сельской местности и малых городах доступны современные формы обучения. Все центры цифрового и гуманитарного профилей, открывшиеся сегодня, оборудованы по последнему слову техники. В них есть квадрокоптеры и шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, интерактивные комплексы, а также современное программное обеспечение, которое позволяет учиться по гибким образовательным технологиям, реализуя метапредметный подход.

Дмитрий Азаров сообщил, что такой центр будет открыт в селе Виловатое в 2021 году. Центр охватит более 350 учащихся. Также в муниципальном районе в 2020 и 2022 годах планируется открытие мини-кванториумов в селе Богатое. "В учительском сообществе есть какие-то идеи, как дополнить этот проект?", — спросил Дмитрий Азаров.

Татьяна Романова ответила: "Я бы желала, чтобы там присутствовал электронный тир, практические кабинеты для ОБЖ. Это дополнит то, что у нас есть".

Дмитрий Азаров дал поручение региональному отделению проработать возможность передвинуть сроки и открыть "Точку роста" в селе на год раньше — в 2020-м.

Также с предложением создать в регионе правозащитный центр к секретарю реготделения "Единой России" обратился член Общественного совета Уполномоченного по правам человека в Самарской области Алексей Новиков. "Это необходимо для социально-незащищённых слоев населения. Открытие такого центра поможет гражданам получать качественную помощь", — считает Алексей Новиков.

О создании на базе "Единой России" подобного центра было объявлено на XIX съезде партии. В перспективе могут появиться и межрегиональные представительства этой организации. Дмитрий Азаров отметил, что сейчас этот вопрос находится на стадии проработки. "Такой правозащитный центр мы, конечно, создадим", — пообещал он.

Дмитрий Азаров спросил, каким Алексей Новиков видит этот центр. Общественник ответил, что пока речь идёт об одной единой организации, которая в случае необходимости будет проводить выездные приемы в отдаленных районах губернии. 
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Комментарии



Политика региона
1 декабря 2019  19:49
Одна из важных задач партии — помогать людям превращать идеи в проекты, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
Секретарь реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров провел прием граждан в Богатовском районе
Одна из важных задач партии — помогать людям превращать идеи в проекты, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.  Политика региона
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1 декабря 2019  19:18
Глава региона пообщался с жителями, посетил центральную детскую библиотеку и Богатовский маслоэкстракционный завод.
Дмитрий Азаров с рабочим визитом посетил Богатовский район
Глава региона пообщался с жителями, посетил центральную детскую библиотеку и Богатовский маслоэкстракционный завод.   Политика региона
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1 декабря 2019  18:47
Выпускать продукцию – подсолнечное масло – завод начал еще в декабре 1928 года и продолжает успешно развиваться.
Дмитрий Азаров осмотрел производство и пообщался с коллективом Богатовского маслоэкстракционного завода
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