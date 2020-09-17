Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии

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В студии и по ту сторону экрана - лидеры ведущих общественных организаций региона и представители партийного актива всех муниципалитетов Самарской области. Это первая встреча в подобном формате: более 300 общественных и партийных деятелей подключились к беседе в он-лайн режиме, и более двадцати присутствуют в студии.

Тема обсуждения - возможность создания Консультативного совета общественных объединений при Секретаре Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В диалоге в режиме онлайн приняли участие более трехсот представителей профсоюзов, ветеранских, национально-культурных и организаций в сфере ЖКХ, Всероссийской организации инвалидов, Союза женщин Самарской области и других объединений.

Дмитрий Азаров отметил, что перед самарскими «единороссами» и крупнейшими общественными объединениями стоит множество задач. А выведение взаимодействия на новый уровень позволит решать главную - улучшить качество жизни людей в каждом городе, районе, селе.

Такие консультативные советы планируется создать на площадке Самарского регионального отделения партии и в каждом из 45 местных отделений. Это позволит обеспечить эффективное взаимодействия со всеми структурами гражданского общества и их общественными активистами, скоординировать действия руководителей общественных объединений – партийцев и сторонников Партии.

Деятельность каждой общественной организации трудно переоценить. Но часто работа общественников носит хаотичный характер: не хватает ресурсов, нет возможности охватить все муниципалитеты, отсутствует информационная поддержка. Иногда не хватает единого плана действий. Консультативные советы могут решить эту проблему, считают самарские «единороссы».

Советы ветеранских организаций, Федерация профсоюзов, советы старост, Союз женщин Самарской области – эти объединения давно и успешно сотрудничают с «единороссами» в рамках партийных проектов.

К встрече общественные движения подготовили план совместных мероприятий, а также предложения по включению в общую деятельность как можно большего числа жителей региона. Так, руководитель регионального центра "ЖКХ-контроль" Виктор Часовских предложил создать по всему региону объединения собственников жилья и информационно-ресурсный центр при "Единой России", который бы помогал решать им правовые вопросы и контролировать ремонтные работы. может помочь это сделать на более высоком уровне, уверен руководитель общественного объединения «ЖКХ-контроль» Виктор Часовских.

О проектах по сохранению семейных ценностей и преемственности в воспитании подрастающего поколения говорила председатель Союза женщин Анна Васильева. Одна из акций, которую объединение проводит ежегодно, - "Хозяйка села".

Председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев внёс предложения, направленные на консолидацию муниципальных национально-культурных организаций.

Совместные фестивали и акции по социально-культурной и спортивной реабилитации инвалидов предложила от имени самарского отделения Всероссийского общества инвалидов его председатель Алла Архипкина. Она видит большой смысл в объединении усилий партийного актива «ЕР», общественников, ветеранов, инвалидов. Ведь весь предыдущий опыт сотрудничества всегда был со знаком «плюс». «Последние десятилетие мы плодотворно работаем, чувствуем взаимопонимание и получаем поддержку от партии», - отметила она. Пример такого взаимодействия могут быть и муниципальный фестиваль «Мы вместе», и развитие сельского подворья для жителей- инвалидов в Богатовском районе, и поддержка команды самарских паралимпийцев.

На связь выходят Тольятти, Шигоны, Богатое, Жигулевск, Санкт-Петербург. География выходит за пределы региона. «Союз женщин» Ставропольского района передает слово «Совету национальностей», а Федерация профсоюзов Самарской области – «Союзу садоводов».

Каков урожай и чем гордятся садоводы региона в этом году, интересуется Секретарь Самарского Регионального Отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Азаров.

«Надо начинать работать. Все это - в интересах жителей области. Конечно, нам сейчас не хватает личного общения, но таковы наши реалии. ВКС стала привычным атрибутом коммуникации. От того, насколько мы будет действовать сообща, будет зависеть настроение людей, их благосостояние», - уверен глава региона.

«Каждая общественная организация, которая здесь представлена, ведет огромную работу. Это и забота о ветеранах, и укрепление межнациональной дружбы, тех традиций, которыми сильна Самарская земля, и контроль качества предоставления ЖКУ. Это материнство и детство, активное участие женщин в общественно-политической жизни страны. Это ветеранские организации, которые вносят огромный вклад в военно-патриотическое воспитание, в сохранение традиций. Мы предлагаем эти усилия объединить. От подобного взаимодействия выиграют все, так как это приведет к усилению структур каждого общественного объединения. Присутствующие в территориях мои коллеги должны оказать максимальную помощь лицам, стремящимся вести социально значимую деятельность. В свою очередь считаю, что это приведет к росту числа граждан, участвующих в общественной работе по разным направлениям: патриотическое воспитание, сохранение национально-культурных традицией, защита трудовых прав, экология, спорт, творчество», - подводя итоги встречи отметил секретарь регионального отделения партии.

Во всех 45 муниципальных образованиях в ближайшее время появятся сводные планы мероприятий по поддержке социально значимой деятельности местных общественных организаций, вошедших в Состав консультативных советов при местных отделениях Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Создание Консультативного совета общественных объединений при Секретаре Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» теперь должен рассмотреть Президиум Регионального политического совета, а затем утвердить персональный состав его членов и председателей. Но самое главное - до 30 ноября 2020 года необходимо сформировать планы совместных мероприятий на следующий год Самарского регионального отделения Партии и общественных объединений – членов Консультативного совета.