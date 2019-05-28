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Сегодня в Москве подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством СО и ГК Ростех

28 мая 2019 15:17
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В сфере создания и развития деятельности НОЦ Самарской области.
Сегодня в Москве подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством СО и ГК Ростех в сфере создания и развития деятельности НОЦ Самарской области.

Соглашение подписал Губернатор СО Дмитрий Азаров и Глава Госкорпорации Сергей Чемезов. ⚡️

Напомним, задача о создании 15 НОЦ мирового уровня поставлена Президентом Владимиром Путиным.

Самарская область является одним из ключевых претендентов. Кроме того, Дмитрий Азаров поручил правительству создать НОЦ Самарской области уже в середине этого года. 

Идея НОЦ - в объединении возможностей вузов, ведущих промышленных предприятий и институтов развития. ГК Ростех стала якорным индустриальным партнером СО.

В ходе подписания соглашения Гендиректор Ростех Сергей Чемезов отметил:

"Почему именно "Ростех"? Потому что 18 наших предприятий расположены в регионе. Самарская область - это один из крупнейших машиностроительных, промышленных регионов России. Для нас важно, чтобы в этом центре велась не только подготовка и переподготовка специалистов, но и, самое главное, - создание новых технологий, новых продуктов, которые можно было бы затем реализовывать, производить на предприятиях. Это основная задача", - отметил Сергей Чемезов.

«В соответствии с посланием Президента на территории СО ведется системная, планомерная работа по созданию научно-образовательного центра мирового уровня. И, конечно, при подборе индустриального партнера мы в первую очередь мы обратились к корпорации Ростех», -  подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Сергей Викторович, благодарю вас за принятое решение о партнерстве при создании НОЦ. Конечно, и количество предприятий ГК, и наше тесное сотрудничество, и соглашение, которое действует на сегодняшний день между корпорацией и СО,создало к этому серьезные предпосылки. Создание НОЦ - это новый этап. Уверен, что такое партнерство создает все предпосылки для того, чтобы на территории СО был создан НОЦ мирового уровня. Нам предстоит определить предприятия-участники, подписать соглашения о создании консорциума», - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил и важность подписания дорожной карты по реализации соглашения. Сергей Чемезов предложение поддержал. Соответствующий документ будет подписан в ближайшее время.

Подписанию соглашения предшествовала большая практическая работа. С 21 по 27 мая в Самаре и Москве прошла инновационная конференция «Перспективы сотрудничества ГК «Ростех» и НОЦ СО», проведены четыре секции на площадках вузов, Правительства области и предприятиях ГК «Ростех».

Многие проекты самарских ученых уже получают широкое практическое применение благодаря производственным мощностям предприятий ГК Ростех. Достигнута договорённость о серийном запуске в производство первой в России системы хирургической навигации «Автоплан», разработанной СамГМУ.

Ранее Ростех совместно с СамГМУ запустил в производство 2 разработки в области нейрореабилитации

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- тренажёр ReviMotion для реабилитации больных с двигательн.и ментальн.нарушениями, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
 
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