Сегодня на градсовете определены границы исторического поселения Самары

208

Статус исторического поселения был присвоен областной столице в конце прошлого года.Работа по подготовке документации и широкое обсуждение проекта велась по поручению губернатора Дмитрия Азарова.Границы исторического поселения определены в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарская и Набережная реки Волги.С основным докладом по теме выступил руководитель департамента строительства Самары Сергей Шанов.Всю зону исторического поселения предлагается разделить на 3 зоны:- охранная зона ОКН федерального значения - здесь применяются наиболее строгие правила и требования к застройке;- зона регулирования застройки - здесь возможна не только реконструкция и воссоздание застройки в духе исторической среды, но и новое строительство в соответствии со строгими регламентами;- зоны объектов культурного наследия регионального значения - по сути, это буферная зона на границе объединённой зоны охраны и территории города за границей исторического поселения, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО