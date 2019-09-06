"Счетоводы искусные". Путин осудил "Аэрофлот" за отказ от "плоских" тарифов

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— Надо посчитать, насколько велики их убытки, они счетоводы очень искусные. Всё время прикрываются какими-то международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими. Там компьютер просто считает тупо, сколько заявок, сколько потребностей, и, исходя из этого, взвинчивают цены, — сказал президент на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.Путин считает данный способ ценообразования примитивным. Его используют многие компании в мире, однако, как напомнил президент, у России — особые условия, огромные расстояния. Он подчеркнул необходимость учитывать данный аспект и пообещал, что власти будут стараться поддерживать льготы при перелётах на Дальний Восток.— Безусловно, мы будем делать всё для того, чтобы связанность страны была обеспечена, в том числе будем поддерживать льготы по перевозкам, — заключил глава государства."Плоские" тарифы сейчас действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь и Калининград. Ранее глава "Аэрофлота" Виталий Савельев назвал данные тарифы серьёзным бременем для экономики компании и заявил о намерении отказаться от них.