Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным

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Впервые Путин и Саркози увиделись в немецком Хайлигендамме, где проходил саммит G8.Организаторы мероприятия угощали гостей шоколадом. Саркози отметил, что лакомство пришлось по вкусу и ему самому, и его российскому коллеге. В какой-то момент на тарелке остался один кусочек, к которому тянулось одновременно две руки — Саркози и Путина."Сложилась забавная ситуация, <...> все наблюдали за маневром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, решив, что здесь не может быть проигравших. В итоге мы оставили в покое последний кусочек и отодвинули тарелку", — говорится в книге.Саркози вспоминает, что российский президент "много смеялся" по этому поводу."Разговаривать с ним легко. Он внимательно слушает, очень вежлив, доступен, приятен, склонный к улыбкам и смеху. Он верен своим друзьям и своим убеждениям, но может изменить позицию, если его переубедили", — написал бывший французский лидер.Саркози отметил, что завоевать доверие Путина непросто. Если получится, он становится другим человеком, который держит слово, но не переносит лицемерия."Иными словами, нельзя быть с ним любезным в ходе встречи тет-а-тет и затем критиковать его на стороне", — подчеркнул он.Вместе с тем, по словам Саркози, российский президент понимает, что у собеседника есть "красные линии", которые нельзя пересекать."Он остерегается слов, которые случайно вылетают, и обещаний, которые не выполняются. Только поступки имеют для него значение, и он их никогда не забывает — как хорошие, так и плохие, особенно когда он считает, что его предали".В прошлом году Саркози опубликовал еще одну книгу с воспоминаниями под названием "Страсти". В ней он рассказал о своем политическом пути до прихода в Елисейский дворец в 2007 году.