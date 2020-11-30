Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья

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Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ), боеприпасов и преобразование миротворческой операции с участием России, передает ТАСС.

"В Приднестровье находится оперативная группа войск Российской Федерации, в отношении которой никогда не было договоренностей со стороны Молдавии. Поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории нашей страны", - сказала Санду в понедельник на пресс-конференции. - Я продолжу обсуждать этот вопрос с руководством РФ. В прошлом году к нам приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, он говорил о том, что Россия готова помочь в утилизации оружия".

Вместе с тем она высказалась за замену миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. "В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта миротворческая операция должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", - считает Санду.

В Приднестровье расквартирована ОГРВ численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой заявил, что Кишинев ведет переговоры с Россией о выводе ОГРВ из Приднестровья, однако работу российских миротворцев признает законной.

Российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Инициатива Шойгу

Вывоз и утилизация боеприпасов из Колбасны начались в 2003 году, однако процесс был заблокирован приднестровскими властями в 2004 году после обострения внутримолдавских отношений. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что непризнанная республика категорически против вывода ОГРВ, но поддерживает идею утилизации боеприпасов. Однако эти вопросы, по его словам, необходимо обсуждать исключительно с РФ.

На прошедшей в августе 2019 года встрече с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном Шойгу предложил начать процесс утилизации боеприпасов в Колбасне. Додон в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ приветствовал эту инициативу, которая, по его словам, может сдвинуть переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Заинтересованность в участии в утилизации выразили США, а также ОБСЕ, где Кишиневу предложили экспертную помощь для оценки технического состояния складов.

Переговоры

Санду выступила за активизацию переговоров по Приднестровью в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

"Я намерена активизировать переговоры в формате "пять плюс два", которые ведутся с участием международных партнеров нашей страны. В последнее время эти переговоры замедлились", - сказала Санду в понедельник на пресс-конференции. Вместе с тем она подчеркнула, что не намерена вести "переговоры ради переговоров".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС