Самарские волонтеры: «Мы понимаем, что наша помощь была не напрасной»

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Завершился Первый социальный форум «Единой России». Добровольцы всей страны с интересом наблюдали за форумом онлайн и брали на заметку проекты и практики своих коллег из других регионов. Волонтеры из «Самарского центра развития добровольчества" не могли пропустить такое грандиозное событие.

«На встрече с волонтерами президент поблагодарил всех нас за самоотверженный труд и сказал, что волонтерство дает возможность оценить, кто и чего стоит, кто работает от души, а кто - для галочки. Для нас это очень важно», - отметили самарские добровольцы.

Слова благодарности пока остаются главной мотивирующей силой для многих самарских волонтеров. «Нам говорят спасибо, и мы понимаем, что наша помощь была не напрасной», - рассказывают девушки из «Самарского центра развития добровольчества».

Только недавно в Международный день добровольца в Самаре наградили активистов волонтерского движения. Теперь Первый Социальный онлайн-форум стал еще одним доказательством того, что волонтерство прочно вошло в нашу жизнь, стало движущей силой общества, социальным институтом.

Анна Гацко «волонтерит» со школьной скамьи и уверена, что добровольчество дарит ей бесценный жизненный опыт. Девушка считает, что такой формат проведения форума очень интересен, она взяла на вооружение новые практики оказания помощи людям.

Виктория Грызлова присоединилась к волонтерам, потому что захотела помогать людям. «Мы – волонтеры, потому что это интересно и весело! Жизнь наполняется яркими красками, и ты, участвуя в чем-то новом, чувствуешь себя частью этого сложного и большого механизма», - уверены девушки из «Самарского центра развития добровольчества".

Волонтер Дарья Кадынцева считает, что сейчас людям очень не хватает живого общения, и практика оказания психологической помощи для пожилых людей и школьников, которая уже действует в некоторых регионах, вполне может быть востребована в ее работе.

Евгения Астахова - необычный волонтер, она - «коуч» для многих самарских добровольцев. Евгения напрямую связана с подготовкой и обучением будущих волонтеров, всегда готова им помочь найти себя, адаптироваться в социуме, не замечать социальных барьеров. Девушка считает, что волонтерство – уникальная возможность изменить жизнь людей в лучшую сторону, в том числе и свою. И первый социальный форум еще раз подтвердил значимость такого социального явления как волонтерское движение.

Девушки активно участвуют в волонтёрских проектах. 14 декабря завершился проект «3D реальность: Делай Добрые Дела», который длился не один месяц. За это время волонтеры Самарского Центра развития добровольчества провели мастер-классы для ребят с ограниченными возможностями здоровья, сшили и подарили более сотни новогодних игрушек. Сейчас самарские волонтеры вовсю готовятся к инклюзивному новогоднему балу.

Павел Покровский – волонтер со стажем. и всегда готов встать на передовую. Одним из первых он начал оказывать помощь пожилым людям на самоизоляции, поддерживал медиков Самары горячими обедами, доставлял товары первой необходимости и лекарства. Социальный форум смотрел онлайн, что называется, «на одном дыхании» и многие темы затронули «за живое». 2020 год сформулировал более активную и глубокую цифровизацию всех сфер нашей жизни и инициатива расширения возможностей применения цифровой подписи граждан продумана и необходима, считает самарский общественник. Павел Покровский уверен в необходимости применения в повседневной практике предложения по обеспечению всех граждан страны бесплатным доступом к информационным ресурсам, предоставляющим новые профессиональные навыки.

На Форуме секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил внедрить комплексную программу трудоустройства и переобучения жителей, которые остались без работы в период пандемии. Это очень своевременное предложение, такое же, как и стимулирования работодателей, трудоустраивающих граждан, потерявших работу в пандемийный экономический кризис, отмечает Покровский. Материальная независимость и возможность обеспечить свои семьи всем необходимым для достойной жизни - акцент многих выступлений первого социального онлайн-форума, отмечает Павел Александрович.

«Судя по количеству участников, обсуждаемым темам и предложениям, возникшим на форуме, примененный онлайн-формат максимально эффективен. Региональный опыт в сочетании с федеральным видением проблематики приведет к появлению востребованных инициатив и реализуемых на практике проектов», - резюмировал заместитель председателя Общественной Палаты Самарской области Павел Покровский.

Напомним, 14 декабря в Москве прошел Первый социальный форум «Единой России». В ходе форума участники обменялись лучшими региональными практиками оказания помощи гражданам и медикам. Их опыт, в том числе, лег в основу пакета новых социальных инициатив партии, которые помогут преодолеть последствия пандемии. В форуме также приняли участие Президент Российской Федерации, председатель Партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, федеральные министры, главы регионов, депутаты всех уровней, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"