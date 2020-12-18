Самарские депутаты сели за парты

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Продолжается учебный год для участников проекта «Школа муниципального депутата».

«Теперь «Школы Муниципальных Депутатов» будут открываться в регионах РФ: первыми откроются «Школы» в Калужской и Тюменской областях на базе законодательных собраний этих регионов», - поделился радостной новостью с участниками четвертого потока обучения руководитель проекта Максим Кануев.

Не так давно он представил опыт реализации проекта на Форуме, посвященному реформе местного самоуправления, в Тюмени. Он рассказал, что за 3 года реализации проекта на территории Самарской области доказана его эффективность. За время обучения «Школа» выпустила более 450 выпускников.

Сегодня – занятие по-своему уникальное. В изучение темы «Избирательное право в Российской Федерации» впервые погрузились в онлайн-режиме самарские студенты, обучающиеся в московских вузах, и члены Молодежного совета при департаменте (представительстве Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Проект "ШМД" уже включен в план работы Молодежного совета при Департаменте, а Максим Кануев избран председателем постоянной комиссии по развитию местного самоуправления.

Член бюро Молодежного совета при департаменте (представительстве Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Александр Качалов прокомментировал запуск проекта: «На современном этапе мы сталкиваемся с проблемой электорального абсентеизма молодежи, и этот проект является одним из инструментов, который способствует решению этой проблемы. Уверен, что дальнейшее масштабирование проекта на федеральном уровне в целом позитивно скажется на развитии избирательной системы и местного самоуправления в России».

Высокую заинтересованность членов Молодежного совета в обучении отметил куратор кадрового партийного проекта «Политстартап» в Самарской области Дмитрий Квашин, председатель Консультативного совета по молодежной политике при Секретаре Самарского регионального отделения: «Местному самоуправлению в этом году был дан серьезный толчок к развитию. Помощники депутатов всех уровней, депутаты представительных органов городов и районов Самарской области, управляющие микрорайонами и члены общественных советов повысили свою квалификацию и уровень знаний о местном самоуправлении благодаря обучению в «Школе муниципального депутата». Сейчас каждый может выдвинуть свои предложения по благоустройству своего двора, города, любого общественного пространства. И наши выпускники могут реализовать свои проекты и законотворческие инициативы в реальной жизни".

Руководитель Регионального исполнительного комитета Дмитрий Холин отметил высокие шансы на успех для наиболее активных молодых выпускников «Школы», участвующих в выборных процессах следующего года.

Напомним, что четвертый поток обучения молодых законотворцев стартовал в Самаре в ноябре этого года. Выпуск «Школы муниципального депутата» запланирован на июнь 2021 года.

Проект реализуется совместно с Университетом «МИР» при поддержке Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Всероссийского Совета местного самоуправления.