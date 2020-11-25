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Самарские депутаты отказались приостанавливать доплаты к пенсиям бывших чиновников

25 ноября 2020 16:17
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Губдума проголосовала против приостановки действия закона, касающегося ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим госдолжности СО.

Самарская губернская дума проголосовала против приостановки действия закона №124-ГД, принятого в 2012 г. и касающегося ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим госдолжности Самарской области, передает Волга Ньюс.

С инициативой, не получившей в итоге поддержку, в думу вышел депутат Михаил Матвеев. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он разработан "в целях оптимизации отдельных социальных гарантий лицам, поддержки устойчивого развития экономики Самарской области" в условиях пандемии COVID-2019.

Так, до 2012 г. чиновники Самарской области получали доплату к пенсии, начисление которой прекращалось после их выезда за пределы региона. Однако при губернаторе Николае Меркушкине нормы, которые предусматривали доплату только тем гражданам, которые проживают в области, были исключены.

Михаил Матвеев  предложил приостановить эти выплаты - именно для чиновников, живущих за пределами Самарской области - до 1 января 2022 года. Также депутат отмечает, что "в зависимости от положения экономики впоследствии этот срок может быть продлен".

На заседании думы Михаил Матвеев подчеркнул, что норма закона, действие которой он предлагает приостановить, "касается тех варягов, которые приезжали в область". По его словам, речь идет о доплатах в 150-170 тыс. рублей. Он заявил, что именно такую сумму получает бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Также Матвеев напомнил, что при Николае Меркушкине десятки тысяч самарских ветеранов были лишены выплат общим объемом примерно в 5 млрд руб., и вернуть их удалось пока лишь частично.
В данном случае речь, по словам Михаила Матвеева, идет о сумме около 5,5 млн рублей.

"Но нам есть куда потратить эти деньги. И жители с нетерпением ждут этого решения", - убежден депутат.

Однако комитет по здравоохранению, демографии и социальной политике выступил против принятия этого законопроекта, как, впрочем, и правительство области. Председатель комитета Марина Сидухина сообщила, что предложенные поправки обсуждались на комитете дважды, и депутаты не считают целесообразным их принятие. Сейчас эти выплаты, по ее словам, получают 1476 человек, из которых 51 - по основанию госслужбы, и все эти граждане старше 65 лет. Она подчеркнула, что не стоит персонифицировать, и для отъезда из региона у людей могут быть различные причины.

В итоге законопроект не набрал нужное количество голосов ни "за", ни "против", в связи с чем, согласно регламенту, был признан отклоненным.

 

Фото:   соцсети

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