Самарская область завершает этап 2020 года реализации программы «Информационная инфраструктура»

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Строительство сети передачи данных ведется по контракту, который заключили компания «Ростелеком» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Проект курирует Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.В этом году построено 90 км оптики. Уже сейчас в рамках соглашения областного правительства с Ростелекомом подключены около 450 социально-значимых объектов. До конца года доступ к высокоскоростному интернету получат еще 135, а 352 оставшихся будут подключены в 2021 году. Обеспечивают высокоскоростным интернетом социально-значимые объекты. Это ФАПы, сельские администрации и подразделения органов государственной власти, пожарные части, образовательные учреждения.Сергей Живов, заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи вчера вместе с руководством подрядчика посетил Сергиевский район и проинспектировал работы по укладке оптоволоконного кабеля к школе и администрации сельского поселения Черновка.«Высокоскоростной доступ в интернет можно включить в перечень базовых потребностей современного человека. Сеть должна дойти до каждого муниципального образования, повысить в целом эффективность экономики в стране и обеспечить доступ нашего населения, граждан нашей страны, к соц. услугам», - заявил он.Марина Соколова - учитель начальных классов в сельской школе Черновка рассказала, что для работы, особенно в конце этого учебного года, высокоскоростной интернет школе требовался остро. Сейчас в поселение проведен медный кабель и его пропускная способность ограничивается 256 Кбит/с.«С нетерпением ждём высокоскоростного интернета, мы надеемся, что он у нас будет уже в ближайшее время. Очень этому рады, конечно. И все этому рады - всё население радо, что у нас будет такой интернет. Он детям даст возможность формировать индивидуальный план обучения с использованием цифровых образовательных ресурсов. Для педагогов даст возможность непрерывного образования, которое сегодня как никогда актуально», - поделилась она.Сейчас до Черновки прокладывают оптоволокно. По мнению специалистов, это существенно расширит возможности. Переход на оптический кабель повысит скорость до 8 Мбит/сек. Как заявил начальник линейно-технического цеха г. Сергиевска «Ростелекома» Евгений Истомин, работы стартовали в конце июля - планируют закончить до 15 августа, передает пресс-служба облправительства.