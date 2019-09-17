Самарская область стала пилотным регионом по реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»
17 сентября 2019 20:42
93
Светлана Архипова отметила, что Самарская область вошла в число пяти пилотных регионов страны, наряду с Московской, Омской, Свердловской областями и Республикой Башкортостан, где апробируется методика оценки состояния питания населения – как в школах, так и в торговых точках.
Исследования в средних образовательных учреждениях начались на этой неделе и продолжатся в течении 14 дней. Изучение рациона и качества питания проводится в 521 школе губернии, в том числе в ста школах ведется анкетирование детей и их родителей. Причем во внимание берется не только то, что кушает ребенок во время занятий, но и чем питается дома.
Результаты этих исследований, которые будут подведены в начале ноября текущего года, лягут в основу новых рекомендаций по питанию детей разных возрастов. Будут разработаны и адресные программы для учителей и родителей.
«Вопросам организации здорового питания мы уделяем особое внимание, особенно это касается наших детей, поскольку от правильного рациона зависит их здоровье», – подчеркнул губернатор.
Кроме того, Роспотребнадзор совместно с сотрудниками регионального Центра гигиены и эпидемиологии, Самарского медицинского университета и Федерального исследовательского центра питания с помощью анкетирования проводит оценку физической и экономической доступности пищевых товаров отечественных производителей для жителей губернии. Участие в таком опросе уже приняли 805 торговых компаний.
При этом особое внимание уделяется качеству. В лабораториях проверяют состав и количество полезных веществ и сверяют с тем, что указано на упаковке. Исследования проводятся по 11 группам пищевой продукции, каждая по 10-15 показателям, в числе которых наличие витаминов, трансжиров, антибиотиков и т.д. Всего на данный момент отобрано и исследовано 615 проб. По мнению Губернатора, такой подход дает возможность установить, идет ли на обман производитель, который с помощью красивой упаковки побуждает покупателей приобретать некачественный товар.
«Это прямая угроза для жизни людей. Поэтому эта работа крайне важна. Только так мы сможем защитить наших граждан от обмана, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – От качества питания, от качества продуктов напрямую зависит здоровье жителей нашего региона».
Система мониторинга позволит осуществить детальную оценку фактического питания населения в различных регионах. Полученные аналитические данные обеспечат формирование баз данных для составления рекомендаций по коррекции рационов питания, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
17 сентября 2019 20:42
Дмитрий Азаров встретился с руководителем Роспотребнадзора по СО Светланой Архиповой . Стороны обсудил вопросы качества школьного питания и пищевой... Политика региона
92
17 сентября 2019 19:56
В ходе мероприятия Дмитрий Азаров обозначил основные вехи в развитии Самарской области за последние два года и основные стратегические векторы ее... Политика региона
115
17 сентября 2019 17:38
Участники мероприятия обсудили текущий статус и проблемные вопросы, связанные с реализацией в регионе национального проекта. Политика региона
161
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
275
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
365
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
564
Видео
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
213
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
498
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
312
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
798
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
346
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
618
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
922
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
707
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
943
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1120
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
551
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2365
Мероприятия