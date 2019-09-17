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Новости /  Политика /  Политика региона  

Самарская область стала пилотным регионом по реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»

17 сентября 2019 20:42
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Дмитрий Азаров встретился с руководителем Роспотребнадзора по СО Светланой Архиповой. Стороны обсудил вопросы качества школьного питания и пищевой продукции на прилавках магазинов губернии.
Во вторник, 17 сентября, губернатор Дмитрий Азаров встретился с руководителем Роспотребнадзора по Самарской области Светланой Архиповой. Стороны обсудил вопросы качества школьного питания и пищевой продукции на прилавках магазинов губернии. Региональное управление Роспотребнадзора проводит ряд исследований по этим направлениям в рамках реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Светлана Архипова отметила, что Самарская область вошла в число пяти пилотных регионов страны, наряду с Московской, Омской, Свердловской областями и Республикой Башкортостан, где апробируется методика оценки состояния питания населения – как в школах, так и в торговых точках.

Исследования в средних образовательных учреждениях начались на этой неделе и продолжатся в течении 14 дней. Изучение рациона и качества питания проводится в 521 школе губернии, в том числе в ста школах ведется анкетирование детей и их родителей. Причем во внимание берется не только то, что кушает ребенок во время занятий, но и чем питается дома.

Результаты этих исследований, которые будут подведены в начале ноября текущего года, лягут в основу новых рекомендаций по питанию детей разных возрастов. Будут разработаны и адресные программы для учителей и родителей.

«Вопросам организации здорового питания мы уделяем особое внимание, особенно это касается наших детей, поскольку от правильного рациона зависит их здоровье», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Роспотребнадзор совместно с сотрудниками регионального Центра гигиены и эпидемиологии, Самарского медицинского университета и Федерального исследовательского центра питания с помощью анкетирования проводит оценку физической и экономической доступности пищевых товаров отечественных производителей для жителей губернии. Участие в таком опросе уже приняли 805 торговых компаний.

При этом особое внимание уделяется качеству. В лабораториях проверяют состав и количество полезных веществ и сверяют с тем, что указано на упаковке. Исследования проводятся по 11 группам пищевой продукции, каждая по 10-15 показателям, в числе которых наличие витаминов, трансжиров, антибиотиков и т.д. Всего на данный момент отобрано и исследовано 615 проб. По мнению Губернатора, такой подход дает возможность установить, идет ли на обман производитель, который с помощью красивой упаковки побуждает покупателей приобретать некачественный товар.

«Это прямая угроза для жизни людей. Поэтому эта работа крайне важна. Только так мы сможем защитить наших граждан от обмана, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – От качества питания, от качества продуктов напрямую зависит здоровье жителей нашего региона».

Система мониторинга позволит осуществить детальную оценку фактического питания населения в различных регионах. Полученные аналитические данные обеспечат формирование баз данных для составления рекомендаций по коррекции рационов питания, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
17 сентября 2019  20:42
Дмитрий Азаров встретился с руководителем Роспотребнадзора по СО Светланой Архиповой. Стороны обсудил вопросы качества школьного питания и пищевой продукции на прилавках магазинов губернии.
Самарская область стала пилотным регионом по реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»
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