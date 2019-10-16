Самарская область принимает участие в международной специализированной выставке «Дорога»

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В среду, 16 октября, в Екатеринбурге стартовала международная специализированная выставка «Дорога». В крупнейшем событии дорожной отрасли в этом году принимают участие 250 компаний из 50 российских регионов, а также из Китая, Швейцарии и Чехии. Свои достижения в сфере дорожного хозяйства на выставке представила и Самарская область. Официальную делегацию 63-го региона возглавил губернатор Самарской областиВ течение трех дней на площадке выставки представители органов власти, российских и зарубежных отраслевых компаний, организаций в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, а также отраслевых учебных заведений презентуют сверхсовременную дорожную технику и обсудят актуальные темы, связанные с развитием дорожного хозяйства России.Большое внимание на «Дороге-2019» уделено предварительным итогам первого года реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страныСамарская область на выставку приехала со 100% результатом: регион один из немногих в стране досрочно завершил ремонт и реконструкцию всех объектов улично-дорожной сети, запланированных к обновлению в 2019 году в рамках нацпроекта. Кроме того, благодаря сложившейся экономии в губернии капитально отремонтировано 257 км автодорог при запланированных 247 км. Таким образом в нормативное состояние приведено 180 км региональных трасс, а также 60 км дорог в Самаре и более 17 км — в Тольятти. Это, в том числе, реконструкция магистралей в направлении республики Башкартостан, Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областей, расширение проспекта Кирова в областном центре, строительство дорог в Большой Раковке, Каменном Броде, Лопатино, Старопохвистнево.«Там, где проведены работы по федеральному проекту БКД в прошлом году и по нацпроекту в этом, мы уже имеем снижение показателей по дорожно-транспортным происшествиям и снижение смертности. Эти цифры говорят о том, что показатели по данным направлениям, которые определены Самарской области на 2019 год, будут достигнуты. Главный эффект – спасенные жизни людей. Кроме того, это и скорость перемещения грузов, и скорость оказания медицинской помощи. Это стало возможно благодаря четкой организации работы, — отметил губернатор Дмитрий Азаров. — Министерство транспорта РФ при подготовке национального проекта неоднократно породило совещания, по-товарищески, по-партнерски советовалось с регионами о том, что будем делать в рамках нацпроекта и какие показатели будем устанавливать. Собственно, успех нацпроекта во многом связан с тем, что министерство по-настоящему командно работает со всеми регионами».В следующем году в Самарской области планируется отремонтировать 225 км дорог. Ремонтные работы пройдут в том числе на участках автомобильных дорог Самара-Бугуруслан в Похвистневском районе, Тольятти-Узюково-Димитровград в Ставропольском районе, «Самара-Волгоград» – Красноамейское – Пестравка в Красноармейском районе, «Урал» – Исаклы – Шентала в Исаклинском районе. Также будет проведена реконструкция участка «Тольятти-Ягодное» в Ставропольском районе.«Уже в ноябре этого года мы планируем полностью расторговать контракты 2020 года для того, чтобы во всеоружии войти в новый год и также быть полностью уверенными в том, что все задачи, которые оставлены Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным по территории Самарской области, будут исполнены. Такая уверенность у нас есть: мы отладили механизмы реализации, понимаем все сложности, подводные камни, принимаем компенсирующие усилия для того, чтобы все в срок и качественно было исполнено», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Всего до 2024 года в нормативное состояние будет приведено более 1400 км дорог. Также благодаря нацпроекту в области планируется в два раза сократить количество мест концентрации ДТП и в 3,5 раза – смертность на дорогах, увеличить количество региональных трасс Самарско-Тольяттинской агломерации, соответствующих нормативным требования, с 42,7% до 85%.Помимо указанных автомобильных дорог в рамках национального проекта планируется начать реализацию второго этапа строительства мостового перехода «Фрунзенский» и моста через реку Сок в Красноярском районе. Эти объекты находятся на стадии включения в перечень объектов нацпроекта, передает пресс-служба облправительства.