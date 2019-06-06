Самарская область и Венгрия расширяют сотрудничество
6 июня 2019 16:39
92
«Я уверен, что соглашение, которое мы подписали, будет способствовать развитию внешнеэкономических, гуманитарных и образовательных связей, будет создавать новые импульсы для научных изысканий, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – У нас есть успешный опыт сотрудничества. Внешнеторговый оборот ежегодно увеличивается. Вместе с тем, мы понимаем, что сегодня потенциал этого сотрудничества реализован не полностью».
Самарская область и Венгрия будут развивать инвестиционную и инновационную деятельность, способствовать открытию представительств организаций и дочерних компаний на территории региона и Республики, обеспечивать подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей производства, обмениваться информацией в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и иных областях, а также сотрудничать в сфере маркетинга, консультативных и экспертных услуг. Кроме того, стороны договорились об укреплении сотрудничества в области спорта и поддержке малого и среднего бизнеса.
Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что недавно с рабочим визитом в республику приезжал Президент РФ Владимир Путин. По итогам визита было подписано соглашение межрегиональном сотрудничестве между Россией и Венгрией. Соглашение между Самарской областью и Венгрией является прямым продолжением той работы, которую запустили главы двух стран.
«Сотрудничество для нас является очень важным, поскольку самое современное развитие машиностроения осуществляется в России и именно в Самарской области, и самым главным источником, «позвоночником» экономики является также эта отрасль промышленности. Наряду с этим, различные предприятия, занятые в области сельского хозяйства и обработки пищевой промышленности, также достигли значительного успеха в Самарской области, и мы надеемся, что подписанное соглашение увеличит эти возможности сотрудничества в дальнейшем», – подчеркнул Петер Сийярто, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
6 июня 2019 18:14
Строительство центра планируется начать в конце этого года и завершить в первом квартале 2021 года. Единовременно он сможет вместить до 150 тыс. тонн... Политика региона
51
6 июня 2019 16:49
Стороны обсудили тенденции в пивоваренной индустрии РФ и СО, законодательные инициативы, способные оказать влияние на развитие отрасли, наметили ближайшие шаги... Политика региона
138
6 июня 2019 16:45
Елена Лапушкина рассказала об итогах работы городских властей в сфере социально-экономического развития, ЖКХ, строительства, реконструкции и ремонта... Политика региона
103
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1664
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1238
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1235
Видео
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
310
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
325
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
241
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
389
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
687
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
939
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
551
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
496
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
628
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
536
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
973
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
908
Мероприятия