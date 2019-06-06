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Самарская область и Венгрия расширяют сотрудничество

6 июня 2019 16:39
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Подписано соглашение о сотрудничестве между СО и Венгрией. Документ предполагает развитие международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и других областях.
В четверг, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума официальная делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым провела встречу с министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве между нашим регионом и Республикой. Документ предполагает развитие международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и других областях.

«Я уверен, что соглашение, которое мы подписали, будет способствовать развитию внешнеэкономических, гуманитарных и образовательных связей, будет создавать новые импульсы для научных изысканий, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – У нас есть успешный опыт сотрудничества. Внешнеторговый оборот ежегодно увеличивается. Вместе с тем, мы понимаем, что сегодня потенциал этого сотрудничества реализован не полностью».

Самарская область и Венгрия будут развивать инвестиционную и инновационную деятельность, способствовать открытию представительств организаций и дочерних компаний на территории региона и Республики, обеспечивать подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей производства, обмениваться информацией в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и иных областях, а также сотрудничать в сфере маркетинга, консультативных и экспертных услуг. Кроме того, стороны договорились об укреплении сотрудничества в области спорта и поддержке малого и среднего бизнеса.

Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что недавно с рабочим визитом в республику приезжал Президент РФ Владимир Путин. По итогам визита было подписано соглашение межрегиональном сотрудничестве между Россией и Венгрией. Соглашение между Самарской областью и Венгрией является прямым продолжением той работы, которую запустили главы двух стран.

«Сотрудничество для нас является очень важным, поскольку самое современное развитие машиностроения осуществляется в России и именно в Самарской области, и самым главным источником, «позвоночником» экономики является также эта отрасль промышленности. Наряду с этим, различные предприятия, занятые в области сельского хозяйства и обработки пищевой промышленности, также достигли значительного успеха в Самарской области, и мы надеемся, что подписанное соглашение увеличит эти возможности сотрудничества в дальнейшем», – подчеркнул Петер Сийярто, передает пресс-служба облправительства. 
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