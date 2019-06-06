Самарская область и «Деловая Россия» продолжат поддерживать региональный бизнес: Дмитрий Азаров и Алексей Репик заключили соглашение о сотрудничестве

50

Губернатор Самарской областии президент общественной организации «Деловая Россия»заключили соглашение о сотрудничестве в рамках первого дня Петербургского международного экономического форума. Документ нацелен на создание наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, развития сферы предпринимательства, инвестиционной деятельности и конкуренции на территории региона. В церемонии подписания принял участие Министр экономического развития РФ«Самарская область уверенно движется вперед, «проталкивает» новые идеи, – подчеркнул руководитель федерального Министерства. – Регион сразу включился в работу по реализации национальных проектов, в том числе по повышению производительности труда и поддержке малого и среднего предпринимательства».«Деловая Россия» – это общественная организация, которая активно продвигает интересы бизнес-сообщества и взаимодействует с органами власти. Ее члены входят в 270 совещательных и экспертных структур федерального и международного уровней. Более 50 представителей «Деловой России» входят в общественные советы при федеральных министерствах и ведомствах. Организация участвует в работе по улучшению инвестклимата и совершенствованию регуляторной среды, помогает создавать механизмы поддержки российской промышленности на внешних рынках, способствует привлечению иностранных инвестиций, созданию благоприятных условий для развития предпринимательства, частной инициативы.«Самарская область и «Деловая Россия» – давние добрые партнеры. Я хотел бы поблагодарить Алексея Евгеньевича Репика за то, что компания своевременно предлагает пути решения проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены, в том числе приезжающие из других регионов, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы имеем очень хорошую дискуссионную площадку для обмена мнениями. Благодаря сотрудничеству с «Деловой Россией» у нас есть не просто обратная связь, а варианты решения тех проблем, разрешение которых помогает развитию бизнеса и увеличению инвестиций в Самарскую область».Соглашение предполагает совместную подготовку мер поддержки малого и среднего предпринимательства, разработку предложений по развитию инвестиционной деятельности на территории Самарской области и улучшению инвестиционного климата, в том числе в рамках деятельности территорий опережающего развития, подготовку предложений по внедрению мер государственной поддержки, а также взаимодействие при реализации национальных проектов.«В прошлом году я приезжал в Тольятти, принял участие в бизнес-форуме, где пообщался с людьми, которые двигают вперед не только экономику региона, но и экономику страны, которые по-настоящему конкурентоспособны. Таких предпринимателей в регионе много. Я знаю, что вы стараетесь встречаться лично и решать проблемы, снимать барьеры, которые волнуют деловое сообщество, предпринимателей, – обратился Алексей Репик к Дмитрию Азарову. – Но работа должна быть системной, и в рамках нашего соглашения мы постараемся концентрировано предлагать решения по возникающим вопросам. Мы знаем, региональная исполнительная власть в Самарской области – это наши друзья, это те люди, с которыми не страшно идти не только в разведку, но и делать большое дело, достигать национальных целей развития», передает пресс-служба облправительства.