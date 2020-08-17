Самарская область должна войти в ТОП-20 по инвестиционной привлекательности

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Результаты Национального Рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ определяются по 44 показателям. Эксперты оценивают работу каждого региона, в том числе, по эффективности регуляторной среды, эффективности работы институтов для бизнеса, качества и доступности инвестиционной инфраструктуры, эффективности поддержки малого и среднего предпринимательства.По итогам 2019 года Самарская область поднялась в рейтинге на две позиции: с 24 места на 22-е. Результаты рейтинга были озвучены на совещании с президентом России Владимиром Путиным в июле. В последние три года регион продемонстрировал заметную динамику роста – в 2017 году Самарская область занимала в рейтинге лишь 65 строчку.Создание комфортных условий для инвесторов, формирование благоприятной бизнес-среды – это приоритет работы регионального правительства и основа Стратегии лидерства, обозначенной Главой региона Дмитрием Азаровым.«Инвестиции – это развитие региона, появление новых рабочих мест, повышение качества и благосостояния наших жителей, — подчеркнула на совещании заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина. – Губернатором перед нами поставлена задача, которую мы обязаны решить – мы должны войти в ТОП-20 среди субъектов Российской Федерации по инвестиционной привлекательности. Надеюсь, мы этого достигнем уже в этом году».В совещании приняли участие представители профильных министерств и ведомств, Торгово-промышленной палаты Самарской области, общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России», предпринимательского сообщества. Они подробно рассмотрели показатели эффективности института оценки регулирующего воздействия (ОРВ), индекса административного давления на бизнес и поддержка малого и среднего предпринимательства.По итогам прошлого года Самарская область укрепила свои позиции более, чем по 30-ти показателям. Например, в регионе удалось снизить административное давление на бизнес, сохранить лидерство по функционированию механизмов ГЧП. А показатели количества дополнительно запрошенных документов у предпринимателей и среднего времени регистрации прав собственности оказались одними из лучших в стране.Перемены заметны каждому — сегодня в регионе действует мощная линейка инструментов по привлечению инвестиций. Флагманом региона в этом направлении является Особая экономическая зона «Тольятти», где резиденты возводят свои производства и работают на льготных условиях. Инновационные компании стремятся получить статус резидента «Жигулевской долины» — специалисты технопарка готовы предоставить им целый спектр услуг. В моногородах Тольятти и Чапаевске бизнес может воспользоваться преференциями, которые дает статус Территории опережающего социально-экономического развития – сегодня резидентами ТОСЭР стали уже 77 компаний. Активно развиваются и индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск».Значимым фактором повышения инвестиционной привлекательности Самарской области стало строительства моста через Волгу в районе села Климовка, который станет частью инфраструктуры транспортного коридора «Европа – Западный Китай».В ходе совещания обсудили показатели, в отношении которых еще предстоит нарастить эффективность работы. Здесь власть и бизнес работают в команде, совместно вырабатывая план действий по достижению лучших результатов. Например, такое взаимодействие выстроено при помощи института оценки регулирующего воздействия – в регионе каждый нормативно-правовой акт проходит экспертизу, которая исключает возникновение административных барьеров для бизнес-сообщества. Эксперт АСИ Нина Енщикова отметила, что такой диалог позволяет предпринимателям высказать свою позицию по каждому документу. Власть, в свою очередь, прислушивается и принимает решение с учетом мнения бизнеса, передает пресс-служба облправительства.