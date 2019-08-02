США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей
2 августа 2019 18:35
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Это связано с тем, что Москва, по утверждению Вашингтона, "не предоставила гарантий в рамках американского закона".
Речь идет о законе "О контроле за химическим и биологическим оружием", который был применен в связи с инцидентом в Солсбери.
Ранее о том, что Трамп подписал соответствующий указ, сообщило издание Politico. Документ подготовили и направили президенту и госсекретарю еще в мае.
Первый пакет санкций из-за дела Скрипалей ввели 27 августа прошлого года.
Заместитель постпреда США при ООН заявил, что антироссийские санкции сохранятся до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Однако причина санкций в ином, уверен американист-политолог Константин Блохин. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
Для второго пакета закон предусматривает шесть вариантов санкций, предписывая президенту применить как минимум три. Среди них:
- понижение уровня дипломатических отношений;
- запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране;
- препятствование предоставлению ей международных займов;
- запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в эту страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных;
- запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов;
- запрет на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".
В российском МИД заявили, что не удивлены усилением ограничений.
В МИД РФ спрогнозировали усиление антироссийских санкций. В эфире радио Sputnik политолог-американист Константин Блохин отметил, что для обоснования давления на Россию Запад использует грязные методы.
"Печально, что остатки того, что называлось российско-американским партнерством, сейчас приносятся в жертву из-за требований тех, кто просто-напросто используют отношения с Россией как инструмент внутриполитической борьбы в США", — прокомментировал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
Отравление в Солсбери
В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.
В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.
Российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
В сентябре Лондон опубликовал фотографии "подозреваемых" в отравлении в Солсбери. По утверждению британской стороны, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов.
Однако сами они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию в туристических целях, никак не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.
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Комментарии
Политика региона
2 августа 2019 18:35
Это связано с тем, что Москва, по утверждению Вашингтона, "не предоставила гарантий в рамках американского закона". Политика региона
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