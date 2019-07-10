США намерены продолжать сотрудничество с Россией на МКС

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"Существует много зависимостей между российским и американским сегментами… Думаю, в реальности, хотим этого или нет, мы должны будем оставаться участниками этого международного партнерства. Мы можем рассуждать гипотетически, но в действительности мы - часть международного сотрудничества и мы продолжим работать вместе в будущем", - сказал Герстенмайер на слушаниях в комитете по науке, космосу и технологиям.Его спросили, продолжит ли США финансировать МКС в случае, если Россия выйдет из участия в проекте. Представитель НАСА отметил, что вопрос является лишь "интересным гипотетическим обсуждением".Ранее страны-партнеры по проекту МКС договорились об эксплуатации станции до 2024 года. В настоящее время ведется обсуждение возможности продления работы МКС до 2028-2030 годов.США решением администрации Дональда Трампа планируют прекратить прямую финансовую поддержку МКС в 2025 году, после чего НАСА намерено полагаться на коммерческих партнеров для реализации исследовательских проектов на станции.В марте генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия собирается продлить эксплуатацию своего сегмента МКС, даже если США примут решение о выходе из этого проекта.