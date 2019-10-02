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Новости /  Политика /  Политика региона  

США используют доллар как инструмент политической борьбы, заявил Путин

2 октября 2019 16:47
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США при введении ограничений на использование доллара пилят сук, на котором сидят и
США при введении ограничений на использование доллара пилят сук, на котором сидят и "скоро грохнутся", считает президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Доллар пользовался очень большим доверием во всем мире. Это почти единственная была универсальная валюта мировая. Зачем-то Соединённые Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара. Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Так скоро они грохнутся", - сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".
 
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Комментарии



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