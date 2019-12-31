СМИ: Россия могла войти в состав НАТО в 1995 году

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Как отмечает газета, предложение относительно России в составе НАТО было включено в десятистраничный доклад занимавшего тогда пост главы оборонного ведомства Малколма Рифкинда. Документ он представлял на правительственном совещании по внешней политике. Впрочем, о членстве России в альянсе говорится с оговоркой, что в случае положительного решения следует создать "новую категорию ассоциированного членства в НАТО", которая не распространяла бы на Москву гарантии коллективной безопасности и не предполагала бы участие представителей РФ в заседаниях Международного военного штаба альянса, тем более с правами наложения вето на решения НАТО.— Оно, однако, дало бы России формальный статус в НАТО, позволило бы участвовать в министерских и других заседаниях и способствовало бы постепенному сближению и унификации [российской] политики, доктрины и практики, — отмечается в документе.Рифкинд подтвердил The Guardian подлинность документа и заявил, что в итоге его предложение было отклонено, хотя в то же время имело положительный эффект и способствовало созданию Совета Россия — НАТО.