Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"

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Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока — 2"."США хотят определять, с кем мы можем вести торговлю, а с кем нет. Мы не должны принимать это. Мы не 51-й штат США", - заявил Шредер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном во вторник.Он добавил, что считает санкции США против "Северного потока — 2" "своевольными", а также вмешательством во внутренние дела ФРГ, каких он "не наблюдал с момента воссоединения". Действия США направлены не только против торговых отношений с Россией, но и с Китаем и Ираном, считает экс-канцлер."Разве мы принимаем в бундестаге санкции против США в рамках закона о поддержке прав человека на американо-мексиканской границе? Причины для этого нашлись бы", - заявил Шредер.