Шойгу пообещал ответ России на развертывание ПРО в Восточной Европе

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«Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер», — сказал он на заседании коллегии Минобороны.Шойгу пояснил, что наряду с действиями НАТО США развертывают системы противоракетной обороны в Польше и Румынии. Альянс также расширяет военное сотрудничество с Финляндией и Швецией, добавил он.Министр рассказал, что Западный военный округ (ЗВО) до конца 2019 года получит боле 1,3 тыс. единиц техники. По его словам, в округе также пройдет более 20 учений.Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что готов разместить большее число военных США в своей стране.В середине июня Трамп договорился с президентом Польши Анджеем Дудой о размещении на территории Польши эскадрильи разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 и увеличении американского военного контингента в стране на 1 тыс. человек. МИД России увидел в этом решении подготовку для последующих широкомасштабных развертываний сил. В министерстве заявили, что Москва будет учитывать его в оборонном планировании.Фото: ТАСС