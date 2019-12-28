Шойгу объявил 31 декабря выходным в вооружённых силах

114

Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову предписано довести это распоряжение до всех частей и подразделений.— Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу, с учётом того, что довольно напряжённое окончание года и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год, — добавил Шойгу.Фото: соцсети