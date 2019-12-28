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Новости /  Политика /  Политика региона  

Шойгу объявил 31 декабря выходным в вооружённых силах

28 декабря 2019 20:13
114
Вместо предпраздничного вторника рабочий день переносится на субботу, то есть на 28 декабря.
31 декабря будет выходным днём в Вооружённых силах России, передает life.ru. Об этом заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в ведомстве. Правда, отрабатывать всё-таки придётся. Так, рабочим днём в армии будет ближайшая суббота, 28 декабря.

Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову предписано довести это распоряжение до всех частей и подразделений.

— Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу, с учётом того, что довольно напряжённое окончание года и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год, — добавил Шойгу. 



Фото:   соцсети
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Комментарии


Политика региона
28 декабря 2019  21:10
Поводом для этого стали случаи, когда больные были вынуждены искать альтернативные способы получения медикаментов из-за рубежа.
Путин подписал закон о закупке незарегистрированных лекарств
Поводом для этого стали случаи, когда больные были вынуждены искать альтернативные способы получения медикаментов из-за рубежа.  Политика региона
90
28 декабря 2019  20:13
Вместо предпраздничного вторника рабочий день переносится на субботу, то есть на 28 декабря.
Шойгу объявил 31 декабря выходным в вооружённых силах
Вместо предпраздничного вторника рабочий день переносится на субботу, то есть на 28 декабря.   Политика региона
112
28 декабря 2019  19:15
Благодаря нацпроектам в селе Кошки открылись сразу несколько соцобъектов.
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