Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате, где погибли моряки
4 июля 2019 20:37
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— Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение, — приводит слова министра пресс-служба президента страны.
Шойгу добавил, что ремонт аппарата возможен. Сейчас Минобороны оценивает необходимые сроки для восстановления. Он также отметил, что ядерная энергетическая установка с аппарата изолирована и безлюдна.
— Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата, — отметил министр обороны.
Кроме того, будет оказана помощь близким погибших моряков. Семьи с несовершеннолетними детьми обеспечат денежным довольствием, которое получали их мужья. В свою очередь Владимир Путин призвал Шойгу представить предложения относительно госнаград для экипажа глубоководного аппарата.
Фото: kremlin.ru
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