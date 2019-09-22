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Новости /  Политика /  Политика региона  

Шойгу назвал главную угрозу для России

22 сентября 2019 16:22
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Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
Вера США в свое силовое превосходство и возможность из-за этого пойти на неразумные шаги является главной угрозой России и другим странам, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец", передает РИА Новости.

"Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные", — сказал он.

Шойгу отметил, что при сегодняшнем уровне информатизации и автоматизации высока вероятность ошибки в системе управления вооружением. Именно поэтому, по его словам, в последнее время на первый план выходит проблема информационной безопасности.

Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.

"Все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому", — отметил Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что развитие российской науки и промышленности позволяет России успешно противостоять Соединенным Штатам. При этом, по словам Шойгу, Москва не пытается соперничать с Вашингтоном "на всех фронтах".

"Если вы разложите военный бюджет США по полочкам, к вам придет понимание: огромные затраты у них идут на разного рода базы, раскиданные по всему свету. Таких баз у Америки 170", — сказал министр, добавив, что расходы Штатов только на операцию в Афганистане почти равны российскому годовому оборонному бюджету. 
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Комментарии



Политика региона
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Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
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