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Новости /  Политика /  Политика региона  

Шнуров прокомментировал вступление в "Партию роста"

22 февраля 2020 16:52
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Сергей Шнуров заявил в субботу в эфире телепрограммы
Музыкант Сергей Шнуров, вступивший в "Партию Роста", заявил в субботу в эфире телепрограммы "Центральное телевидение" на канале НТВ, что политика сама пришла к нему и "постучала в двери", передает РИА Новости.

Шнуров стал членом петербургского отделения "Партии Роста" и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. В четверг глава партии Борис Титов в Петербурге на встрече с председателями региональных отделений партии вручил музыканту партбилет.

"Это тот случай, когда политика сама пришла ко мне, постучала в двери. Я ввиду того, что вел Instagram, довольно остро-политический, я был вынужден смотреть на эти наши политические физиономии. И в один момент мне показалось, может быть самонадеянно, что я могу этим людям объяснить, в том числе, и вообще людям, что нашу страну можно сделать лучше", - сказал Шнуров, уточнив, что впервые комментирует в СМИ свое вступление в партию.

Он отметил, что считает нормальным, когда "мужчина после 40 лет, добившийся каких-либо успехов, оборачивается вокруг и говорит – давайте я вам помогу, сделаю классно".

По его словам, он "сюда приплыл со дна жизни". "На том дне достаточно много хороших, приличных, порядочных людей. Давайте оторвемся от дна и всплывем наконец-то", - сказал музыкант.

Шнуров сообщил, что его супруга хорошо отреагировала на решение заняться политикой.

"Прекрасно отреагировала. Она и подарила мне этот костюм (в котором музыкант пришел в студию – ред) на 23 февраля. Сказала: раз ты идешь на такую замечательную программу, то вот тебе костюм", - отметил он. 



Фото:   соцсети
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