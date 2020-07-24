СФ одобрил закон, приравнивающий вейпы и кальяны к табачным изделиям
24 июля 2020 18:23
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Как пояснил первый зампред комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, в отношении никотинсодержащей продукции, устройств для ее употребления и кальянов устанавливаются все запретительные меры, аналогичные уже действующим в отношении табака и табачной продукции. Соответственно, в местах, где запрещено курить сигареты, запрещается употреблять подобную продукцию.
"Запрещается реклама, стимулирование продаж и спонсорства, продажи такой продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними", - отметил сенатор.
Закон запрещает курение любой никотинсодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Эти ограничения коснутся в том числе и курения кальяна.
Закон запрещает торговлю никотинсодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/мл. При этом полностью запрещается продажа табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Документ запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотинсодержащей продукции. Речь идет в том числе о покупке для них такой продукции, ее передаче, а также требованиях или предложениях употребить продукцию с никотином любым способом.
"Закон направлен на охрану здоровья и права на благоприятную окружающую среду, а также на недопущение вовлечения в процесс потребления никотинсодержащей продукции детей и молодежи", - сказал Рязанский.
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