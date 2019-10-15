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Новости /  Политика /  Политика региона  

С россиянкой, на которую напали на Кипре, связались сотрудники посольства

15 октября 2019 13:18
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5 октября в Ларнаке три киприотки напали на россиянку Светлану Зайцеву, которая помешала им скрыться после того, как они повредили автомобиль инвалида на парковке.
Российское посольство на Кипре готово при необходимости оказать помощь россиянке, на которую в республике было совершено нападение, сотрудники диппредставительства уже связались с ней, сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин со ссылкой на ответ из посольства, передает РИА Новости.

Вечером 5 октября в Ларнаке три киприотки напали на россиянку Светлану Зайцеву, которая помешала им скрыться после того, как они повредили автомобиль инвалида на парковке. Киприотки толкали россиянку, плевали в нее и оскорбляли, требуя "убраться домой". Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялся правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция ведет расследование.

Швыткин направил главе МИД РФ Сергею Лаврову и послу России на Кипре Станиславу Осадчему запросы в связи с нападением на россиянку.
"В официальном ответе отмечается, что сама гражданка З. за помощью в посольство не обращалась. Однако после отправленного мною депутатского запроса представители посольства связались с гражданкой З. и со своей стороны выразили готовность при необходимости оказать ей содействие и снабдили всей необходимой контактной информацией", - написал Швыткин на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что кипрская полиция опросила всех свидетелей и проанализировала все имеющиеся видео конфликта. В настоящее время материалы расследования находятся на рассмотрении генерального прокурора республики Кипр. Как гражданка России, так и гражданки Кипра намерены определиться относительно своих дальнейших действий после его решения о возможных обвинениях в расизме и возбуждении уголовного дела, сообщил парламентарий.

"Продолжаю держать на контроле данную ситуацию", - отметил Швыткин. 
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Комментарии



Политика региона
15 октября 2019  13:18
5 октября в Ларнаке три киприотки напали на россиянку Светлану Зайцеву, которая помешала им скрыться после того, как они повредили автомобиль инвалида на парковке.
С россиянкой, на которую напали на Кипре, связались сотрудники посольства
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