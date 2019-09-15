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Новости /  Политика /  Политика региона  

Россию посетит и.о. помощника госсекретаря США

15 сентября 2019 20:21
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В российском МИДе информацию о визите подтвердили и рассказали, что Рикер встретится с замглавы ведомства Сергеем Рябковым.
И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит Москву 17–18 сентября. Об этом сообщили в Госдепе и подтвердили в МИД РФ, передает life.ru.

— С 17 по 18 сентября Рикер отправится в Москву, где встретится с коллегами в правительстве, чтобы обсудить двусторонние отношения, с представителями гражданского общества и дипломатами нашего посольства в Москве, — цитирует сообщение ТАСС.

В российском МИДе информацию о визите подтвердили и рассказали, что Рикер встретится с замглавы ведомства Сергеем Рябковым.

Перед Москвой, 16 сентября, сотрудник Госдепартамента посетит Берлин. 
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Комментарии



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15 сентября 2019  20:21
В российском МИДе информацию о визите подтвердили и рассказали, что Рикер встретится с замглавы ведомства Сергеем Рябковым.
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