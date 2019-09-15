Россию посетит и.о. помощника госсекретаря США
15 сентября 2019 20:21
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— С 17 по 18 сентября Рикер отправится в Москву, где встретится с коллегами в правительстве, чтобы обсудить двусторонние отношения, с представителями гражданского общества и дипломатами нашего посольства в Москве, — цитирует сообщение ТАСС.
В российском МИДе информацию о визите подтвердили и рассказали, что Рикер встретится с замглавы ведомства Сергеем Рябковым.
Перед Москвой, 16 сентября, сотрудник Госдепартамента посетит Берлин.
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