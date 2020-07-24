Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
24 июля 2020 14:26
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"Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности", - заявил председатель правительства в четверг на заседании кабинета министров.
Он уточнил, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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