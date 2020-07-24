Россия возобновляет авиасообщение с другими странами. Главное

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Авиасообщение между Россией и другими странами возобновляется с 1 августа.Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Первыми странами, куда можно будет летать из России, станут Великобритания, Танзания и Турция, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар возобновляются с 1 августа.С 10 августа будут выполняться рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.В посольстве Белоруссии не подтвердили информацию о возобновлении авиасообщения с РФ.Министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами.Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ход переговоров с другими странами об открытии авиасообщения.Все въезжающие в Россию, если речь не идет о вывозных рейсах, должны будут иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия, или сдать тест в течение трех дней после пересечения границы.Все прибывающие из России в Великобританию по-прежнему обязаны проходить двухнедельную самоизоляцию, напомнили в британском посольстве в Москве.Турция и Танзания не предписывают нахождение прилетающих на карантине.В авиакомпании S7 готовы возобновить полеты за рубеж сразу после получения уведомления от регулирующих органов.Лоукостер "Победа" с 1 августа возобновит рейсы из Москвы в Стамбул, с 10 августа - в Анталью.Azur Air с 10 августа начнет рейсы в Анталью, Бодрум и Аламан.Авиакомпания "Уральские авиалинии" анонсирует полетную программу за рубеж после 27 июля.Росавиация пообещала проинформировать другие страны о возобновлении международных полетов из России.В Пулково и Платове заявили о готовности к возобновлению международных рейсов.Акции "Аэрофлота" в ходе торгов Московской биржи выросли на 2,7% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 87,44 рубля за бумагу.Как сообщает Aviasales, число запросов на билеты в Танзанию на фоне открытия авиасообщения выросло в 70 раз.