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Новости /  Политика /  Политика региона  

Россия возобновляет авиасообщение с другими странами. Главное

24 июля 2020 18:34
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Первыми странами, куда можно будет летать из России, станут Великобритания, Танзания и Турция, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Оно было прекращено с 27 марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Все это время перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой, передает ТАСС.

Когда и с кем возобновляется авиасообщение?

Авиасообщение между Россией и другими странами возобновляется с 1 августа.

Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Первыми странами, куда можно будет летать из России, станут Великобритания, Танзания и Турция, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар возобновляются с 1 августа.

С 10 августа будут выполняться рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.

В посольстве Белоруссии не подтвердили информацию о возобновлении авиасообщения с РФ.

Министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ход переговоров с другими странами об открытии авиасообщения.

Все въезжающие в Россию, если речь не идет о вывозных рейсах, должны будут иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия, или сдать тест в течение трех дней после пересечения границы.

Все прибывающие из России в Великобританию по-прежнему обязаны проходить двухнедельную самоизоляцию, напомнили в британском посольстве в Москве.

Турция и Танзания не предписывают нахождение прилетающих на карантине.

Какова реакция рынка?

В авиакомпании S7 готовы возобновить полеты за рубеж сразу после получения уведомления от регулирующих органов.

Лоукостер "Победа" с 1 августа возобновит рейсы из Москвы в Стамбул, с 10 августа - в Анталью.

Azur Air с 10 августа начнет рейсы в Анталью, Бодрум и Аламан.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" анонсирует полетную программу за рубеж после 27 июля.

Росавиация пообещала проинформировать другие страны о возобновлении международных полетов из России.

В Пулково и Платове заявили о готовности к возобновлению международных рейсов.

Акции "Аэрофлота" в ходе торгов Московской биржи выросли на 2,7% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 87,44 рубля за бумагу.

Как сообщает Aviasales, число запросов на билеты в Танзанию на фоне открытия авиасообщения выросло в 70 раз.


 
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Комментарии


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