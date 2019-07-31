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Новости /  Политика /  Политика региона  

Россия приостановит ввоз фруктов из Китая

31 июля 2019 16:16
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Российские чиновники шесть раз обращались к своим китайским коллегам с предложением провести экспертные консультации и совместные инспекции. Однако реакции на это не последовало.
Россия приостановит ввоз фруктов из Китая
Россельхознадзор приостанавливает с 10 августа ввоз семечковых и косточковых культур из Китая. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Данное решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами. Так, в 2018–2019 годах карантинные объекты были выявлены в 48 случаях», — объяснили это решение в Россельхознадзоре. Чиновники отметили, что заболевания, подобные выявленным у китайских фруктов, могут снижать урожаи на 30–90%.

В Россельхознадзоре отметили, что каждый раз, после того как у очередной партии плодовых культур обнаруживалось заражение, ведомство направляло официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений Китая. Российские чиновники шесть раз обращались к своим китайским коллегам с предложением провести экспертные консультации и совместные инспекции. Однако реакции на это не последовало.


Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию, напомнили в ведомстве. По данным Россельхознадзора, в Россию из КНР ежегодно поставляется более 900 тыс. т продукции растительного происхождения: 180 тыс. т цитрусовых, более 190 тыс. т яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков, более 80 тыс. т томатов, порядка 53 тыс. т картофеля продовольственного, а также 100 тыс. т лука и чеснока.

«Россельхознадзор ожидает проведения консультаций с китайской стороной и инспекций мест производства, хранения и упаковки растительных товаров, после чего будет рассмотрен вопрос восстановления торговли», — говорится в сообщении.


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Комментарии



Политика региона
31 июля 2019  16:16
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