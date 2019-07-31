Россия приостановит ввоз фруктов из Китая
31 июля 2019 16:16
121
Россельхознадзор приостанавливает с 10 августа ввоз семечковых и косточковых культур из Китая. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
«Данное решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами. Так, в 2018–2019 годах карантинные объекты были выявлены в 48 случаях», — объяснили это решение в Россельхознадзоре. Чиновники отметили, что заболевания, подобные выявленным у китайских фруктов, могут снижать урожаи на 30–90%.
В Россельхознадзоре отметили, что каждый раз, после того как у очередной партии плодовых культур обнаруживалось заражение, ведомство направляло официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений Китая. Российские чиновники шесть раз обращались к своим китайским коллегам с предложением провести экспертные консультации и совместные инспекции. Однако реакции на это не последовало.
Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию, напомнили в ведомстве. По данным Россельхознадзора, в Россию из КНР ежегодно поставляется более 900 тыс. т продукции растительного происхождения: 180 тыс. т цитрусовых, более 190 тыс. т яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков, более 80 тыс. т томатов, порядка 53 тыс. т картофеля продовольственного, а также 100 тыс. т лука и чеснока.
«Россельхознадзор ожидает проведения консультаций с китайской стороной и инспекций мест производства, хранения и упаковки растительных товаров, после чего будет рассмотрен вопрос восстановления торговли», — говорится в сообщении.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
31 июля 2019 16:16
Российские чиновники шесть раз обращались к своим китайским коллегам с предложением провести экспертные консультации и совместные инспекции. Однако реакции на... Политика региона
119
31 июля 2019 09:25
Прием заявок был продлен, так как было решено, что отведенного на этот этап времени оказалось слишком мало. Политика региона
223
30 июля 2019 23:16
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в конвенции содержатся положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования... Политика региона
287
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1847
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1395
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1403
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
219
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
479
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
372
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
513
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
453
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
352
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
431
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
747
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
786
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
689
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
896
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
901
Мероприятия