Россия перестанет пускать итальянцев из-за коронавируса
12 марта 2020 21:07
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Меры начнут действовать с полуночи 13 марта и затронут не только туристов, но и тех, кто едет в Россию для обучения или на работу.
Одновременно с этим МВД поручено приостановить с полуночи прием у итальянцев документов на приглашения на въезд и выдачу этих разрешений (эта мера также распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, находящимся в Италии). МИД с того же периода приостановит прием документов, оформление и выдачу виз.
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