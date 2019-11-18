Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли

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В 2018 году катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир «Яны Капу» нарушили морскую границу Российской Федерации.Эти корабли являлись вещественными доказательствами по уголовному делу.Так как следствие завершилось, их нахождение на территории нашей страны уже необязательно.При этом, по заявлению МИДа, Россия и дальше намерена жестко пресекать любые провокации на своих границах.Фото: Алла Дмитриева/ТАСС