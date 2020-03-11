Россия ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией
11 марта 2020 21:35
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Исключение составят только регулярные рейсы из столицы (и обратно) в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж. Все они будут осуществляться через терминал F аэропорта «Шереметьево».
Ограничения не распространяются и на чартерные рейсы, при условии, что они перевозят в указанные страны граждан этих стран, граждан других государств, а россиян доставляют в Россию.
Помимо этого, Россия временно запретила выдавать визы гражданам Италии, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных. Властям в регионах также рекомендовали отменить заграничные командировки служащих, только если они не являются неотложными, не выполняются ради поручений президента и правительства, а также для обеспечения безопасности страны.
Фото: Департамента здравоохранения города Москвы / ТАСС / РБК
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