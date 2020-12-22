Россия направила 300 инструкторов в ЦАР

50

Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии по просьбе Центральноафриканской Республики (ЦАР), сообщает 22 декабря МИД России, передают "Известия".

«Россия в рамках оказания содействия Банги (столица ЦАР. — Ред.) в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление передано российской стороной в комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР», — говорится в сообщении.

В российском МИДе выразили обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в республике, где оппозиция во главе с бывшим президентом Франсуа Бозизе, которому решением Конституционного суда было отказано в регистрации в качестве кандидата на предстоящих 27 декабря выборах главы государства, мобилизовала своих сторонников и незаконные вооруженные формирования для организации «похода» на Банги.

По информации российского внешнеполитического ведомства, продвижение военизированных группировок, действия которых хорошо скоординированы и «подпитываются извне», приобрело характер массированной атаки с целью дестабилизации внутренней обстановки и срыва избирательного процесса. Фактически мятежными силами осуществлялся сопровождавшийся боестолкновениями с армейскими частями вооруженных сил ЦАР захват городов и населенных пунктов, разгон органов исполнительной власти на местах, подчеркнули в МИДе.

Международное сообщество осудило действия вооруженных оппозиционных формирований и призвало к неукоснительному выполнению всеми сторонами Мирного соглашения от 2019 года. С соответствующими заявлениями выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, а также члены Совбеза ООН.

Для урегулирования обстановки в стране был задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР, который действует в тесной координации с подразделениями центральноафриканской армии. Решается вопрос о дополнительном усилении миссии за счет переброски части миротворцев из Южного Судана, также в ЦАР направлены военнослужащие из Руанды.

Накануне спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Африке замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что переворота в ЦАР нет, однако деструктивные силы намерены сорвать предстоящие выборы в ЦАР.

Мятеж начался в африканском государстве 18 декабря. Причиной его стало недовольство предстоящими президентскими и парламентскими выборами, назначенными на 27 декабря. Повстанцы, сформировавшие антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены», успели захватить город Мбайки и угрожают блокадой Банги, если их требования не будут выполнены.

Зарубежные СМИ, в частности газета Le Figaro, со ссылкой на правительство республики сообщали, что Россия якобы перебрасывает несколько сотен военных и вооружение в ЦАР. В МИД РФ опровергли это, пишет «Газета.ру».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе